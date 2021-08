Perdoar é divino, mas isso não significa que todas as situações possam ser superadas facilmente. Por isso, cada signo do zodíaco tem sua debilidade para desculpar alguém e seguir em frente.

Confira a atitude que é imperdoável para cada signo do zodíaco:

Áries

O ariano não perdoará quem atenta contra a sua independência e tenta controlar sua vida por inseguranças que não tem nada a ver com ele.

Touro

O taurino não perdoa a quebra de confiança e sempre irá recordá-la, é possível que ele aceite suas desculpas, mas em seu interior existe algo que nunca será recuperado.

Gêmeos

O geminiano não perdoará quem brinca com seus sentimentos e emoções usando mentiras ou tentando tirar vantagem.

Câncer

O canceriano não consegue perdoar pessoas que entram em suas vidas com promessas e demonstram que seus sentimentos eram apenas superficiais.

Leão

O leonino não consegue perdoar quem os abandona quando as coisas ficam difíceis, não dando a mínima para a lealdade.

Virgem

O virginiano considera imperdoável quem abusa da sua paciência e se aproveita da sua boa vontade para depois traí-lo de alguma forma.

Libra

Para o libriano é imperdoável que alguém que ele defendia o engane e se alie com seus inimigos. A revolta aumentará se sua reputação for manchada.

Escorpião

O escorpiano não perdoará as pessoas que brincam com suas emoções e tentam humilhá-lo para sair como certos.

Sagitário

O sagitariano não consegue perdoar quem dá as costas para ele quando conseguiu o que queria devido ao seu apoio e ajuda.

Capricórnio

O capricorniano considera imperdoável quem não aproveita as chances que ele deu para consertar erros e joga no lixo as promessas que fez.

Aquário

O aquariano não pensa em perdoar pessoas que rivalizaram ou competiram com eles até que o ódio se tornasse o centro da relação.

Peixes

O pisciano não poderá perdoar quem não leva seu amor a sério, seja nas amizades ou relacionamentos românticos. Isso piora se for acompanhado de traição.