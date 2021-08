Os signos do zodíaco que decidem se separar de vez

Alguns signos do zodíaco podem dizer adeus de uma vez por todas aos relacionamentos que já não fazem bem ou complementam suas vidas.

Confira quais são aqueles que decidem se separar de vez com maior coragem:

Áries

O ariano é repleto de paixão e energia, mas também pode demorar descobrir que necessita sair da vida de alguém para poder alcançar o que deseja. Quando o faz, ele sabe que de uma vez por todas deve buscar novas formas de ser feliz e desapegar daquilo que sugou seu tempo. Ele pode levar mágoas e sentimentos com ele, mas logo dará um jeito de descobrir novas coisas que despertem seu interesse.

Leão

O leonino é muito apaixonado e acredita de verdade no poder do amor de ultrapassar barreiras. No entanto, ele pode decidir deixar alguém definitivamente quando sente que a lealdade e o respeito já não podem ser recuperados. Este signo sabe do seu valor e não deixará que ninguém, por mais que seja amado, passe por cima do que ele construiu para si.

Confira mais:

Capricórnio

O capricorniano pode calcular muito seus movimentos, mas quando toma a decisão de dar um passo dificilmente voltará atrás. Ele pode nutrir sentimentos e ser muito protetor de quem ama, mas também sabe quando algo já está atrasando sua vida. Ao decidir terminar tudo, também passa por um momento doloroso, mas compreende que é necessário superar.

Sagitário

O sagitariano pode ir até os caminhos mais difíceis pelo amor e nunca deixará de ser intenso. No entanto, ele não permite que acabem com as suas esperanças e pode decidir abandonar a luta se o outro não compreende o valor dela. Ele rapidamente embarca em novas trajetórias e tende a romper laços de forma impressionante, mesmo que ainda carregue no peito sentimentos.

Aquário

O aquariano pode tentar achar saídas para manter um relacionamento e tem muita capacidade de adaptação ou mudança, mas ele também é decidido. Quando toma a decisão de colocar um ponto final, ele pode ser frio por fora, mas porque mantém suas vulnerabilidades borbulhando dentro. Este signo reconhece muito bem a infelicidade e não quer ser cumplice dela para sempre.