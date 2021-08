O que a entrada de Mercúrio em Libra traz para cada signo esta semana

A semana que finaliza agosto e inicia setembro de 2021 começa com Mercúrio, o planeta da comunicação e mente, no signo de Libra.

Confira o que isso trará para cada signo do zodíaco:

Áries

Brigas podem ser superadas esta semana ou você se torna um livre mais positivo, que não passa o tempo todo competindo. Cure suas relações.

Touro

Hora de buscar uma melhora na saúde e mente, pois isso o ajudará a aumentar a produtividade e conseguir o que deseja. Mantenha a paz e o foco!

Gêmeos

Hora de se expressar e buscar aquilo que traz felicidade em sua vida. Melhore suas palavras e pensamentos para manter as pessoas interessadas em você.

Câncer

O canceriano pode ter problemas relacionados a assuntos familiares e é hora de usar a comunicação a seu favor para resolver tudo da melhor forma.

Confira mais:

Leão

Aproveite para receber um brilho especial que o ajudará a encantar as pessoas. Sua inteligência se destaca e a comunicação melhora.

Libra

Este é o seu momento de confiança e desenvolvimento das ideias. O aumento de inteligência, criatividade e comunicação abrirá portas importantes. Não tema mostrar o que quer!

Escorpião

Momento de ter cuidado com o que diz e para quem decide falar. Algumas coisas devem ser guardadas e você pode estar sendo observado; não permita que usem informações contra você.

Sagitário

Você deseja se comunicar mais e isso pode aproximar as pessoas. Aproveite este momento para se conectar e usar as palavras a seu favor.

Capricórnio

Os olhos se voltam para você e é hora de cuidar da reputação. Lembre-se que a carreira pode ser impulsionada de forma importante e objetivos ficam mais claros do que nunca. Lute!

Aquário

Horizontes se expandem principalmente em tudo o que envolve sentimentos e vida emocional. Aproveite este momento para acessar novas perspectivas e aprendizagens.

Peixes

Todos os relacionamentos, conexões e diálogos se tornam mais íntimos e fortes. No entanto, isso também pode trazer a necessidade de ser realista e tomar decisões. Tenha consciência.

