Horóscopo: conselho para cada signo finalizar a semana até 5 de setembro de 2021

Mais uma semana está chegando ao fim e é preciso finalizar esta fase da melhor forma.

Confira alguns conselhos que podem ajudar:

Áries

Faça as coisas com honestidade e transparência que a sorte estará do seu lado. Lembre-se que a verdade sempre é a resposta. Defina o que você quer realmente e tenha cuidado com infidelidades.

Touro

É melhor tomar decisões sobre o que deseja e ter confiança nas suas ações. Alguém do passado pode retornar e você não deve esquecer o que aconteceu anteriormente. Siga a intuição e mantenha o equilíbrio.

Gêmeos

Hora de deixar o passado para trás e mirar no futuro. Não tenha medo de iniciar novas experiências ou estudos. A sorte e a boa comunicação o ajudam a ter êxito. O primeiro passo para ter transformações importantes é enfrentar a realidade.

Câncer

Afaste-se de fofocas e busque a harmonia, principalmente no lar. Lembre-se que isso não significa ficar em silêncio, ao contrário, é preciso escolher as palavras certas. Assuntos do passado voltam e devem ser lidados com paciência.

Leão

Não tome decisões precipitadas e esclareça assuntos sem entrar em dramas ou discussões. Evite alimentar o ciúme e não confie naquilo que qualquer pessoa diz. É hora de transformar o negativo em positivo.

Virgem

Deixe a negatividade e tenha calma para ter uma trajetória mais bonita; as palavras podem ferir e afastar gente importante. Não permita ser enganado e ative sua intuição; sempre existe uma saída ou solução. Atenção redobrada com o passado que regressa.

Libra

Realizações chegam e você se sente melhor se sair da rotina; abra-se a novas situações e pessoas para ver grandes oportunidades. Não decida com pressa ou tentando controlar tudo. É hora de sair da melancolia!

Escorpião

Seus sentimentos ficam mais evidentes e é melhor ter equilíbrio; evite discutir ou desejar o mal dos outros. É hora de buscar a tranquilidade e permitir que as pessoas sejam elas, observando tudo o que está ao seu redor. Encontre respostas com calma.

Sagitário

Hora de ser mais grato com quem demonstra amor e iniciar mudanças para que a sorte permaneça ao seu lado. Tenha cuidado com pessoas traiçoeiras que querem o que é seu, principalmente quem evita ser direto no trabalho. Seja esperto e protegido.

Capricórnio

Oportunidades e a sorte se tornam mais presentes quando você descobre o poder da adaptação ou das novas aprendizagens. Limpe suas energias do que é negativo e tenha pensamentos prósperos. Atenção com o que publica em suas redes sociais; pode ser usado contra você.

Aquário

Momento de aceitar o amor e evitar os conflitos. Algumas coisas devem ser deixadas no passado e novos começos trazem conquistas. Faça o bem e não carregue culpas que não são suas. Uma ajuda importante pode chegar.

Peixes

Lide com tudo o que é inesperado com calma e seja positivo; isso ajudará a afastar a tristeza e encontrar o caminho da alegria. Alguém do passado pode retornar. Uma viagem pode trazer grande satisfação.