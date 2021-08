Saiba qual é o creme corporal que Meghan Markle usa e que você pode comprar na farmácia

Você não vai acreditar no creme que Meghan passa no corpo!

Em seus recém-completos 40 anos, Meghan Markle parece estar cada vez mais jovem. Sua maquiagem, que ressalta uma pele luminosa, com sardinhas e naturalmente linda, demonstra o quando a Duquesa de Sussex cuida da pele e mantém uma rotina de skincare.

Antes de entrar para a Família Real britânica, Meghan mantinha um blog onde dividia com suas leitoras muitas experiências e informações interessantes. Dentre os artigos, ela falava muito sobre beleza e bem-estar.

Além disso, quando era atriz e mantinha uma rotina de frequente aparição na mídia, Meghan sempre dividiu informações sobre sua rotina de cuidados com a pele, cabelos, alimentação e saúde. Voltamos no tempo e listamos algumas dessas dicas. Confira!

Esfoliação é necessária

Em uma entrevista à Allure, Meghan revelou seu esfoliante testado e verdadeiro. “Eu realmente amo o pó de enzima de arroz Tatcha”, disse ela. “É uma espécie de espuma no rosto e proporciona uma esfoliação realmente sutil”.

A esfoliação regular e suave (para garantir que a pele não fique irritada) é necessária para remover as células mortas e opacas que impedem o brilho. Além da esfoliação, Meghan também mencionou ser fã dos produtos para a pele da Jan Marini. “Tenho usado o sérum deles ultimamente”, disse ela. “É um bom glicólico que torna sua pele realmente brilhante”.

Hidratação é tudo

A pele seca mostra descoloração e vermelhidão, enquanto a pele hidratada mostra brilho. Meghan é uma fã notável do sérum hidratante facial Kate Somerville Quench.

Ela também se certifica de hidratar o corpo por completo com a Loção Corporal Reafirmante da Pele Nivea: “Eu uso isso religiosamente”, disse Meghan ao The Lady Loves Couture. “Honestamente, é minha loção favorita no mercado, é tão acessível e faz minha pele parecer e ficar com um toque incrível”.

Make básica

Meghan revelou ao Today : “Eu não uso base a menos que esteja filmando, então é isso que eu coloco todos os dias após o hidratante para dar à minha pele um brilho orvalhado”. O “isso” a que ela se referiu na entrevista é um primer da marca Laura Mercer.