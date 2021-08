Quando o assunto é romance e intimidade, a química entre as pessoas sempre contará bastante e cada signo se surpreende de forma diferente.

Confira a química que cada signo do zodíaco procura na intimidade:

Áries

O ariano gosta de competir pelo controle e não se limitar. Quanto mais apaixonada, direta e verdadeira for a conexão, mas se sentirá atraído.

Touro

O taurino busca as sensações que demonstram afeto e também o surpreendam. Ele gosta de ser estimulado no romance e sentir que tudo flui com paixão.

Gêmeos

O geminiano está sempre pronto para o novo e é curioso, por isso gosta que suas fantasias mentais sejam instigadas. Todo o clima ao redor e o que é dito importa.

Câncer

O canceriano busca sempre seduzir, mas o que o deixa surpreso é o mistério que vem da outra pessoa e sua capacidade de mostrar novos lados da sua personalidade. Ele gosta de se fascinar.

Leão

Este signo divide poderes, pois gosta de seduzir e ser seduzido. A intensidade do momento importa e ele gosta tanto de espontaneidade, como de gestos que demonstram o interesse e preocupação do outro.

Virgem

O virginiano estará sempre muito atento e entregue a tudo o que aumenta a química do casal. Ele costuma se sentir ainda mais interessado quando o outro revela seus segredos e age de forma autentica, pois assim desenvolve confiança para se libertar.

Libra

O libriano é especialista em flertar e seduzir, mas a química irá a outro nível quando ele consegue fantasiar e entrar no mundo da outra pessoa sem medo do que elas podem pensar. Quem tenta descobrir seus pontos fracos também irá conquistar.

Escorpião

A química que o escorpiano deseja está muito relacionado com as experiências profundas, que dão palco para que o outro revele sua identidade e intensidade. Ele é amante tanto dos toques, como dos estímulos intelectuais.

Sagitário

O sagitariano é animado e gosta de quem instiga seu poder de descoberta. As experiências precisam ser vividas na prática e sem monotonia, de forma que tudo flua com aventura.

Capricórnio

O capricorniano tem muita energia mental e física quando sua paixão e curiosidade é despertada. Quem o provoca e mostra que pode ensinar costuma ganhar no quesito química. Ele gosta de quem se arrisca.

Aquário

O aquariano ama as novidades e se surpreende ao máximo quando alguém faz as coisas nunca perderem a graça ou espontaneidade.

Peixes

O pisciano é romântico, mas sabe que a química nasce quando as pessoas se entregam sem medo de romper barreiras. Adaptam-se a muitas coisas novas e são instigados pela constante descoberta.