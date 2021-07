Penteados: 4 formas maravilhosas e práticas de inovar no seu afro puff

Você é do tipo que ama penteados com afro puff, mas quer sair da opção tradicional? Se este é o seu caso, queremos te convidar a conferir algumas dicas práticas e que vão te ajudar bastante no dia a dia.

Caso esteja curiosa, as sugestões desta sexta-feira (2) são compartilhadas em um tutorial no canal da youtuber Edilaine Monteiro que ensina como dar um “up” em seu cabelo sem gastar muito, e melhor, você consegue reproduzir todas estas dicas sozinha em casa.

E por falar em reproduzir as dicas

Caso queira treinar os penteados enquanto assiste ao vídeo, como sempre orientado, é importante que você conte com alguns itens que vão te ajudar na execução das sugestões. Assim sendo, se tiver, separe:

Fita;

Pente;

Elástico de cabelo;

Bandana ou lenço (opcional);

Borrifador.

E então, preparada para conferir as dicas de penteados? Veja o vídeo abaixo. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

