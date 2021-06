5 dicas de penteados perfeitos com tranças para cabelos cacheados; com tutorial

Mais um dia terminando e o que acha de encerrá-lo com algumas dicas de penteados? Se você está pensando em dar uma mudada no cabelo, mas não sabe por onde começar, as sugestões desta terça-feira (15) vão te ajudar bastante.

Você é do tipo que ama uma trança e quer sair do convencional, trazendo alternativas que deixem seus fios mais estilosos? Então, se prepare para conferir o tutorial de hoje.

E para quem está curioso, as dicas de penteados são do canal da youtuber Ana Lídia Lopes, que ensina em poucos minutos 5 opções de tranças para cabelos cacheados que você pode fazer sozinha em casa e sem nenhuma complicação.

Separe os acessórios dos seus penteados

Isso mesmo! Como sempre recomendado, caso queira reproduzir as recomendações enquanto assiste ao tutorial, é necessário que conte com alguns acessórios que auxiliam no processo e finalização das dicas. Assim sendo, se tiver, separe:

Grampo;

Borrifador;

Gel de cabelo;

Pente;

Elástico de silicone;

Gelatina;

Escovinha para o baby hair.

E então, preparada para mais um tutorial? Assista abaixo ao vídeo divulgado no YouTube. (Caso não consiga visualizá-lo, acesse o link).

