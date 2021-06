Nova atualização: PUBG MOBILE liberada conteúdo exclusivo no jogo, incluindo o lançamento do esportivo McLaren 570s Coupé

Uma colaboração entre PUBG MOBILE e a McLaren trouxe o icônico carro esporte McLaren 570S Coupé para o battle royale.

Como revelado, por meio de comunicado, o McLaren 570s Coupé, conhecido pela sua incrível potência, já está disponível no jogo e contará com seis acabamentos incríveis, além de ser o primeiro veículo disponível exclusivamente através do sistema de Luck Draw do PUBG MOBILE.

Os novos acabamentos incluem o McLaren Branco Glorioso, McLaren Preto Royal, McLaren Perolado e muitos outros.

Os jogadores do PUBG MOBILE podem desfrutar de uma variedade de outros conteúdos devido à parceria com a McLaren, incluindo o Airdrop McLaren 570S Coupé na Ilha Spawn e Espaço Divertido, o McLaren 570S Coupé como paraquedas e o McLaren na Sala de Exibição no mapa clássico Erangel.

Os jogadores que possuem um McLaren 570S Coupé podem escolher seus carros como o pára-quedas para pular do avião com estilo, e o mapa clássico de Erangel gerou a Sala de Exibição McLaren, onde os jogadores podem admirar o McLaren 570S Coupé e abrir portas em busca de suprimentos de combate.

PUBG MOBILE e McLaren

O novo conteúdo se estende à Ilha Spawn, onde os jogadores podem pegar seus carros esportivos por meio de um airdrop, bem como no Espaço Divertido onde os jogadores podem sinalizar para convocar seus carros.

Ainda de acordo com as informações, a colaboração entre PUBG MOBILE e McLaren faz parte da nova atualização 1.4, lançada no início deste mês, trazendo novos conteúdos, modos de jogo e mapas para o jogo.

Ouse sonhar mais alto com a McLaren 🏎🔥🔑



Pegue as chaves do seu McLaren favorito agora! 🔗 https://t.co/yN9VeBMQRc#PUBGMOBILE #PUBGMMcLaren pic.twitter.com/pbHfwuMQr0 — PUBG MOBILE Brasil (@brPUBGMOBILE) June 9, 2021

Com informações do game PUBG MOBILE

