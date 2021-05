Garena anuncia parceria entre Free Fire e McLaren Racing para conteúdo exclusivo no jogo

A Garena anunciou hoje (25), por meio de comunicado, uma colaboração entre a McLaren Racing, uma das equipes de Fórmula 1, e o game Free Fire.

Como revelado, o crossover, intitulado de Acelere para a Vitória, trará conteúdo exclusivo para diversos recursos no jogo, além de várias campanhas promocionais de mídia social e ativações offline.

O Free Fire terá sua a visão de McLaren para Grand Prix Racing através de uma colaboração exclusiva que se chama “MCLFF”, uma abreviatura de McLaren-Free Fire, feita em parceria oficial entre as duas equipes. O design, se inspira em outros carros de corrida da McLaren, incluindo o MCL35M.

O McLaren P1 foi projetado e construído para ser o melhor carro para pilotos do mundo, enquanto o MCLFF representará a visão da McLaren do futuro, onde as corridas de Grand Prix encontram a era da tecnologia avançada.

Aproveite a versão exclusiva do MCLFF, juntamente com o icônico McLaren P1

Como revelado pela Garena, com este crossover, os fãs da McLaren poderão desfrutar de dirigir os carros exclusivos do universo Free Fire. Eles podem escolher seu jogo favorito com o visual MCLFF & McLaren P1 e dirigir por Bermuda, Kalahari ou Purgatório.

Uma pista de corrida também estará presente na Ilha de Treinamento do Free Fire, onde os jogadores podem levar seus carros para um test drive.

Acelere para a Vitória com a coleção McLaren x Free Fire

Os jogadores podem completar o visual de corrida equipando seus personagens com a coleção exclusiva McLaren x Free Fire, que inclui macacões com as cores originais da McLaren, escolhidas pelo fundador Bruce McLaren.

O crossover também verá vários outros elementos dentro do game inspirados na McLaren, desde o momento em que eles entram no jogo até o momento em que entram na batalha, como skins, pranchas de surf, dirigíveis e emotes inspirados na McLaren.

Reprodução

Lando Norris – da pista de corrida ao game

Ainda de acordo com as informações, o piloto de Fórmula 1 da McLaren, Lando Norris, é fã de jogos eletrônicos e também estará nesta parceria.

Os fãs podem esperar ver Lando Norris ao longo da campanha, com mais detalhes a serem revelados em uma data posterior.

Com informações da Garena

