Já está disponível para download a nova atualização do Free Fire. O update chega com mudanças na interface do jogo, novos personagens e até mesmo o mapa Bermuda repaginado, o conteúdo terá como tema a Noite do Nocaute.

Como revelado pela Garena, por meio de comunicado, o novo evento do Free Fire apresentará aos jogadores os personagens Laura e Rafael, um casal de ex-namorados que se separaram ao descobrir que pertencem a grupos rivais.

Free Fire – Novos personagens e armas

Com esta atualização, aterrissa no jogo a personagem Xtrema, que chega como recompensa de recarga aos usuários (já disponível).

Além dela, os jogadores vão poder conhecer também o Maro, um falcoeiro que é ótimo para atirar à distância e derrubar os inimigos.

Entre os novos armamentos está a Kord, uma LMG que, ao agachar, poderá aumentar o poder de fogo.

Nova interface de usuário e balanceamento melhorado

Nesta atualização os jogadores vão encontrar grandes mudanças no Sistema de Personagem: a nova interface permitirá a navegação e a atualização mais rápida e intuitiva.

Além disso, o nível máximo dos personagens foi reduzido de 8 para 6, para garantir que os níveis de habilidade do personagem também aumentem conforme progride.

A partir dessa atualização também não será mais necessário ouro e diamantes para atualizar os níveis de personagem.

Ainda de acordo com as informações, outras melhorias também foram liberadas no jogo com a nova atualização.

Nova temporada do Contra Squad e mapa Bermuda repaginado

Como revelado, a partir de amanhã (15) terá início a nova temporada do modo Contra Squad.

Os jogadores com ranking acima do nível Ouro III ganharão a skin de arma exclusiva M500 – Dourada.

Com informações da Garena

