Foram revelados pela Sony, nesta quarta-feira (31), os jogos gratuitos do mês de abril para membros PS Plus (PlayStation Plus de abril).

Conforme detalhado, pelo blog, são os títulos: Days Gone, Oddworld: Soulstorm e Zombie Army 4: Dead War. Confira:

Oddworld: Soulstorm | PS5

“Leve os Mudokons à liberdade em Oddworld: Soulstorm. Crie técnicas para sobreviver às hordas de frenéticos em Days Gone”. Confira:

Days Gone | PlayStation Plus de abril – PS4

“Junte seu equipamento e extermine zumbis com seu esquadrão em Zombie Army 4: Dead War”, completou. Veja:

Todos os três jogos estarão disponíveis para baixar a partir de terça-feira, 6 de abril, até segunda-feira, 3 de maio.

Ainda de acordo com as informações, para o modo multiplayer online, é necessário ter conexão com a internet e uma assinatura PlayStation Plus.

“PS é uma assinatura recorrente com taxas periódicas cobradas até que seja cancelada”, completou.

Texto com informações da Sony

