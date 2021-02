Final Fantasy VII Remake Intergrade chega ao PlayStation 5 no dia 10 de junho de 2021

Final Fantasy VII Remake Intergrade chega ao PlayStation 5 (PS5) no dia 10 de junho de 2021. Como revelado pela Sony, por meio de comunicado, é uma versão aprimorada e estendida da aclamada aventura do ano passado.

“Não importa se você já concluiu a jornada de Cloud no PS4 ou está visitando o mundo de Final Fantasy VII Remake pela primeira vez, Final Fantasy VII Remake Intergrade tem algo para todos, detalhou. Confira:

A expressividade da iluminação, das texturas e da ambientação do jogo ficou muito maior com a versão para PS5. Novos recursos também foram adicionados, incluindo a possibilidade de trocar entre o “Modo Gráfico”, que prioriza gráficos de alta qualidade em resolução 4K, e o “Modo Desempenho”, que prioriza uma ação fluida a 60 FPS.

Ainda de acordo com as informações, o jogo também inclui o Modo Foto, no qual o jogador pode tirar fotos das cenas do jogo e salvar suas recordações favoritas, além de um novo episódio que conta com a Yuffie como protagonista.

“Quem já possui a versão física ou digital para PS4 de Final Fantasy VII Remake e quer experimentar todas as melhorias para PS5, pode atualizar para a versão de PS5 sem nenhum custo adicional e transferir os dados salvos da versão de PS4. Os jogadores de PS4 que realizarem a atualização para PS5 deverão adquirir o novo episódio da Yuffie separadamente”, completou.

Por último, o bônus de pré-venda para a versão digital do jogo conta com a arma “Cacstar” da Yuffie, que pode ser usada por ela no novo episódio. Uma Edição Digital Deluxe também estará disponível e incluirá um livro de arte digital e uma mini trilha sonora digital.

Com informações da Sony

