Com 207 pontos e 4 vitórias, a Alpha7, equipe formada por Mafioso, Swaguin, Revo, Senab e Carrilho, foi a grande vencedora neste último domingo (25) do PUBG MOBILE Pro League Brasil (PMPL Brasil).

Agora, o próximo desafio dos atletas será a PUBG MOBILE Pro League Americas, que acontece em junho deste ano.

A final da PMPL Brasil foi marcada por um fim de semana cheio de emoções, com o 5º lugar, entre INTZ e Black Dragons, decidido na última queda, quando os Intrépidos levaram a melhor com a vitória da partida e conquistaram a última vaga do TOP 5.

A Alpha7 mostrou grande domínio do mapa de Sanhok, vencendo nove vezes nele ao longo da competição.

Eles começaram o último dia das finais em 2º lugar, no entanto, viraram o jogo e ficaram com o prêmio principal de R$ 60 mil, do total de R$ 750 mil do campeonato.

PUBG MOBILE Pro League Brasil (PMPL Brasil)

Já os times B4 Esports, Irmãos Metralha, Influence Rage e INTZ ficaram em 2º, 3º, 4º e 5° lugar, respectivamente, e conquistaram também uma vaga na PMPL Americas 2021.

A competição reúne os melhores times da América Latina e América do Norte, podendo se classificar para o PUBG MOBILE Global Championship (PMGC).

Apesar da Honored Souls ter terminado em 9º lugar da tabela geral, LiLBOY foi o MVP do campeonato com 154 eliminações e o rating de 6,17 recebendo também o prêmio de R$ 20 mil pelo feito.

Ele foi seguido por SenaTeXa da campeã Alpha7 com 149 eliminações e TOICO da Irmãos Metralha com 139.

Com informações do game PUBG MOBILE

LEIA TAMBÉM: