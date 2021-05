Os signos do zodíaco mais desconfiados no amor

O amor só é vivido plenamente quando existe confiança própria e também no outro. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ter muita dificuldade para não se manter na defensiva e com a “pulga atrás da orelha”.

Confira signos do zodíaco mais desconfiados no amor:

Gêmeos

O geminiano pode contar bastante com a sorte no amor e descobrir facilmente quem está a fim. No entanto, isso não impede que sua desconfiança dê sinais e o faça se manter atento. Ele não consegue deixar que aquilo que parece negativo desapareça da sua mente e pensará muito sobre a relação, podendo elaborar muitas teorias que nem sempre são reais.

Escorpião

Por mais que viva os amores de forma intensa e saiba exatamente quando está apaixonado por alguém, o escorpiano é permanentemente desconfiado. Este signo misterioso é muito atento aos detalhes e pode acabar descobrindo muitas revelações durante a vida, o que sempre o faz pensar que algo está escondido. Essa personalidade não ajuda muito no quesito relacionamento e pode complicar bastante a forma como o ciúme é abordado.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano pode parecer muito desapegado e livre, mas muitas vezes ele se torna desconfiado no amor. Assim como sabe que sua personalidade chama a atenção e atrai oportunidades constantemente, ele também teme que o outro mantenha diversas opções em aberto. Quando sente que pode não ser priorizado como deseja, toma atitudes que entregam sua desconfiança.

Capricórnio

O capricorniano pensa muito e nem sempre pode evitar tirar conclusões que terminam em suposições e desconfianças, inclusive no amor. Ele não entrega sua confiança facilmente e pode ignorar o que sente em seu coração se alguma atitude do outro causar suspeita. Este signo se envolve bastante emocionalmente, mas também mantém os olhos abertos para não ser injustiçado.

Aquário

O aquariano tem uma grande percepção sobre as pessoas, mas nem sempre isso funciona quando se trata de assuntos do coração. Estas questões emocionais podem deixá-lo cauteloso e confuso, o que logo se transforma em desconfiança se ele achar que qualquer mostra de sentimento pode ser direcionada para outros.