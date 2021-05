Nos dias que finalizam está semana, alguns signos do zodíaco podem precisar ter ainda mais cautela ao escolher as palavras que usarão para se expressar.

Confira os signos do zodíaco que precisam ter cuidado com o que dizem:

Áries

Até este fim de semana, é melhor pensar bem nas palavras que pretende usar e visualizar aquilo que pode atrair coisas boas ou não previamente. Isso não só o ajudará a melhorar sua comunicação e fazer as pessoas se sentirem mais ouvidas, mas também o impulsionará a tomar as decisões mais corretas.

Virgem

Este é um momento no qual seu pensamento crítico pode ser um grande aliado para mostrar sua sabedoria com as palavras. É necessário ter confiança para explorar suas verdades, mas também é fundamental evitar deixar que o ego atrapalhe sua forma de expressão. Valorize o trabalho em equipe e diminua a disposição para entrar em conflitos.

Capricórnio

Esta semana terminará com uma energia que pede mais planejamento e cuidado em suas atitudes, pensamentos e também palavras. É hora de compartilhar o seu talento, mas de forma mais harmônica e estratégica; essa abordagem funcionará para assuntos da vida pessoal, amorosa e profissional.

Aquário

Esta semana de maio será terminada com a sua busca de valorização e também a reinvindicação de alguns direitos. Lembre-se de ter cuidado para usar palavras que se destaquem positivamente e atraiam os resultados esperados; não é hora de confrontar apenas para mostrar que pensa diferente. A confiança e carisma o ajudarão a chegar mais longe!

Peixes

A inteligência estará aguçada e a vontade de dar voz a tudo o que sente e pensa também. A inspiração faz com que você se destaque, mas chama a atenção das outras pessoas; observe quem está ao seu redor e não deixe de entregar empatia aos aliados que acreditam em você. Apenas assim será possível que você levante a sua voz e também se sinta em casa.