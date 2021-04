A convivência não é nada fácil, pois mesmo as pessoas que se amam possuem comportamentos, percepções e objetivos diferentes. Por isso, cada signo do zodíaco pode acabar pegando implicância do parceiro por determinadas atitudes.

Confira a atitude que cada signo implica no relacionamento:

Áries

O ariano irá implicar quando o parceiro troca novas aventuras por algo que eles costumam fazer sempre. Este signo ama sair da zona de conforto e pode ter dificuldades de aceitar seguir sempre as mesmas regras.

Touro

O taurino pode implicar bastante com o egocentrismo de um parceiro, principalmente se sente diminuído ou não é priorizado. Este signo gosta de dar, mas também está atento com o que irá receber.

Gêmeos

O geminiano costuma ser implicante com pessoas que levam tudo a sério e para o lado pessoal, inclusive no relacionamento. Eles gostam de deixar a convivência e os assuntos fluírem sem se preocupar ou andar pisando em ovos.

Câncer

O canceriano irá ficar bem incomodado com parceiros que criticam suas opiniões ou hábitos sem antes tentar compreender algo sobre isso. Este signo não gosta de ter que provar suas verdades para quem não se coloca no lugar do outro.

Leão

O leonino irá cultivar bastante implicância em seu coração se o parceiro agir com frieza ou desinteresse com algo que é importante para ele, mesmo que seja um detalhe. Este signo não admite não receber a atenção de quem ama.

Virgem

O virginiano acredita nos métodos e pegará implicância de quem se resiste a aprender com ele e permanece na teimosia. Este signo está constantemente ajudando os outros e não entende quem se resiste a isso.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

O libriano irá implicar com parceiros que estão constantemente levando tudo para o lado pessoal e entrando em dramas. Ele não gosta de se envolver em conflitos e lidar com palavras rudes.

Escorpião

O escorpiano ficará com muita implicância de parceiros que tem a mania de mudar ou aumentar histórias, fugindo assim da realidade. Quando isso acontece, sua desconfiança começa a apitar e a sensação de alerta o deixará irritado.

Sagitário

O sagitariano irá ter implicância de parceiros que fazem cobranças e pressões constantemente. Ele prefere viver de forma mais livre e desapegada, por isso considera estas atitude algo muito irritante.

Capricórnio

O capricorniano ficará com implicância de parceiros que fazem grandes planos sem inclui-los. Eles gostam de relações estáveis e estão constantemente buscando acordos.

Aquário

O aquariano tem muita implicância de parceiros que não superam ou passado ou o valorizam mais do que o presente. Este signo busca pessoas que estejam dispostas a viver novas experiências.

Peixes

O pisciano irá ter implicância com parceiros que não levam sentimentos e conversas importantes a sério. Este signo não se abre com facilidade e ele deseja que isso importe.