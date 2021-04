Vênus, o planeta do amor e do dinheiro, acaba de entrar no signo de Touro, um dos mais sedutores e conscientes das necessidades ou desejos que possui. Esta fase durará até 8 de maio, prometerá experiências íntimas, prazerosas e intensas para todos os signos, sendo o autocuidado um dos aspectos mais importantes para manter o equilíbrio.

Confira como cada signo viverá a Vênus em Touro que dura até 8 de maio de 2021:

Áries

Durante a Vênus em Touro é preciso priorizar as próprias necessidades e começar a refletir sobre seus verdadeiros desejos, pois o poder de atração tende a aumentar. Evite desperdiçar dinheiro com coisas que não valem a pena!

Touro

Você está em uma fase especial e brilhando. O charme aumenta e os resultados serão vistos na vida amorosa. Cuide-se mais e evite se desgastar com valores antigos que o deixam estagnado; é hora de agir e expandir!

Gêmeos

O amor próprio será fundamental para você não se deixar confundir com sentimentos ou amores do passado. Olhe-se com mais carinho e busque novos começos que o ajudarão a ser mais feliz; o futuro chega mais rápido quando as mágoas e medos são liberadas.

Câncer

Algumas situações amorosas do passado ou lembranças tendem a voltar. É possível que contatos sejam retomados. É importante se aprofundar em alguns sentimentos e compreendê-los para poder embarcar em novas experiências sem medo.

Leão

Você está pronto para coisas novas e deve amar como nunca, tanto o outro, como a si mesmo. Evite cair em vibrações de carência e solidão cuidando mais de você.

Virgem

É hora de se abrir para novas experiências que o preenchem de felicidade. Reserve tempo para se mimar, se divertir e apreciar a própria vida. Para muitos, é momento de se dedicar aos relacionamentos amorosos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

O poder de atração e sensualidade aumentam, o que tende a movimentar a vida amorosa. É preciso se divertir e deixar tudo fluir, mas também sair da zona de conforto para explorar novas perspectivas.

Escorpião

Momento de manter a calma e a intuição para lidar com os altos e baixos do próprio humor e ânimo. Lembre-se de valorizar seus sentimentos e buscar a reciprocidade sempre.

Sagitário

Nesta fase é preciso buscar a paz e permitir que seu coração seja tocado positivamente. Evite dedicar toda a sua energia para resolver os problemas das outras pessoas e inicie o caminho para cuidar mais da própria saúde mental, emocional e física; dessa forma você se sentirá renovado.

Capricórnio

Concentre-se mais naquilo que traz alegria e se dê o tempo de aproveitar o que você construiu. Evite ficar preso a apegos e acúmulos que não o preenchem de verdade. É hora de expressar e reconhecer sentimentos!

Aquário

Experiências difíceis do passado podem voltar e é hora de compreender estes acontecimentos para tomar decisões importantes. Mantenha a calma para acessar seus sentimentos e verdades, buscando a cura e transformações positivas.

Peixes

É hora de ser sincero com o que você sente e discussões sobre seus relacionamentos acontecem. Isso pode ser difícil, mas será importante para avançar e evoluir na vida amorosa. Tenha prudência, mas seja verdadeiro.