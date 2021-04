Mais uma semana começando e nada melhor do que iniciá-la com um tutorial de penteados para arrasar no dia a dia, não é mesmo?

Se você tem o cabelo liso em comprimento curto e está buscando dicas de como inovar nos fios, se prepare, pois o vídeo de hoje vai te ajudar bastante a dar um plus nos fios sem muita complicação.

Com sugestões para todos os gostos e estilos, o tutorial de penteados desta vez é compartilhado pelo canal da youtuber Geisa Almeida.

Não esqueça dos acessórios!

Caso queira reproduzir os penteados enquanto assiste ao vídeo, é importante contar com alguns acessórios, que além de estilo, contribuirão para uma melhor finalização e resultado. Assim sendo, se tiver, não esqueça de separar:

Grampos;

Tiaras;

Presilhas;

Elásticos comuns;

Elásticos de silicone (coloridos).

Quer aprender de maneira prática como dar um up no seu cabelo no dia a dia com penteados que você pode fazer sozinha? Então assista abaixo ao tutorial que foi divulgado há menos de 1 mês no YouTube.

Importante! Caso não consiga visualizar o vídeo abaixo, acesso o link.

