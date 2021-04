Abril de 2021 começou com diversas surpresas para muitos signos do zodíaco. No entanto, alguns alertas e cuidados podem ajudar nos conflitos que tendem a se devolver nesta fase.

Confira o “pé atrás” que todo signo do zodíaco precisa ter este mês:

Áries

Por mais estável que o amor esteja, este mês pode reservar momentos duros para a vida amorosa. Ao questionar o futuro do relacionamento, ouça seu coração e também o parceiro. Não ceda tão fácil a se reconectar com alguém do passado. Tenha um grande “pé atrás” em se envolver em triângulos amorosos.

Touro

É hora de não olhar tudo apenas do ponto de vista econômico; fique com um pé atrás com o que parece muito bom para o seu bolso, mas pode colocar sua felicidade pessoal em jogo. De desestabilizar emocionalmente pode ser muito destrutivo.

Gêmeos

Este não é o momento de tomar decisões precipitadas, mas você também deve se lembrar que amor e medo são opostos. Tenha um pé atrás com as relações que disfarçam manipulação e pressões com o afeto.

Câncer

É melhor ter atenção com as expectativas que você coloca em pessoas que acaba de conhecer. Lembre-se que no início nada deve ser tratado como algo permanente e sua confiança completa também não deve ser entregue.

Leão

Tenha um “pé atrás” com o excesso de desconfiança com as pessoas, para que você não afaste quem poderia ser valioso. Algumas pessoas estão realmente dispostas a ajudar e é preciso reconhecê-las.

Virgem

Fique atento com os conflitos, principalmente no trabalho. A persistência é algo muito positivo, mas não adianta insistir apenas para vencer e terminar infeliz.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Libra

Você deve ter um “pé atrás” com as pessoas que se relaciona e ficar de olho na reação que suas atitudes provocam nelas; assim você saberá quem é real ou não.

Escorpião

Tenha um “pé atrás” com amores ou outras relações que desejam afastá-lo da família e amigos; lembre-se que isso nunca termina bem.

Sagitário

Dê mais atenção ao seu relacionamento e lembre-se que ele também deve ser cuidado com carinho. É preciso regar o jardim para que ele floresça.

Capricórnio

Mantenha um “pé atrás” com as pessoas que agem silenciosamente para desestabilizá-lo e impedir que você alcance o que deseja. As “criticas construtivas” podem esconder algo por trás.

Aquário

Para o aquariano, este o momento de ficar com atento com os medos que você cultiva nos relacionamentos. Repense toda vez que resolver deixar de fazer algo por inseguranças com o futuro.

Peixes

Evite que os dramas e problemas das outras pessoas tirem sua força de viver. Acolha, mas fique com um “pé atrás” com aqueles que somente o procuram quando possuem um problema.