Diferente do que talvez alguns pensem, os penteados com elásticos de silicone, conhecidos popularmente como elásticos coloridos, não se limitam necessariamente a penteados feitos em crianças. Pelo contrário, esse acessório, que já fez muito sucesso, voltou a repercutir e tem se tornado uma verdadeira febre nas buscas da internet, principalmente entre os adultos.

Pensando nisso, o que acha de aprender algumas alternativas para deixar o cabelo estiloso, gastando pouco tempo e podendo fazer sozinha em casa?

Se você é do tipo que ama um tutorial de cabelo, separe alguns minutos para aprender algumas dicas práticas para aplicar no seu dia a dia.

Que tal separar mais alguns acessórios?

Embora para fazer os penteados indicados precise basicamente de elásticos coloridos, vale lembrar que você pode dar um “plus” nas recomendações contando com mais alguns acessórios. Portanto, se tiver, separe também:

Presilhas;

Lenços;

Elástico de cabelo (comum).

Tiaras;

Não esqueça do pente.

Sem mais delongas, preparada para assistir mais um vídeo com dicas para arrasar no dia a dia? Então confira abaixo o tutorial divulgado no canal do YouTube Apenas Isabella.

