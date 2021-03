Além do título, finalmente elas têm algo em comum: as Duquesas compartilham o mesmo gosto por um cosmético criado há quase 20 anos e que nunca mudou sua fórmula.

O óleo multiuso Bio-Oil parece ter um time seleto de celebridades admiradoras. Além de Kate e Meghan, Kim Kardashian, Victoria Beckham, Natalie Portman, Jennifer Connelly, Scarlett Johansson e Sienna Miller já revelaram usar o produto.

O Bio-Oil tem eficácia comprovada no tratamento de estrias, manchas e cicatrizes, além de hidratar o corpo e o rosto. Sua fórmula é rapidamente absorvida pela pele e é não comedogênica, ou seja, não obstrui os poros. Ele contém Vitamina E que é um antioxidante e que também proporciona maciez para a pele. Contém também Vitamina A, extrato de lavanda, alecrim, calêndula e camomila.

Recentemente, a popularidade do produto disparou após a declaração de Kim Kardashian à revista Allure. Ela disse que aproveita os benefícios do óleo para prevenir as rugas ao redor dos olhos e também declarou ter usado o produto durante sua última gravidez, para evitar o aparecimento de estrias. Rico em extratos vegetais e vitaminas, o Bio-Oil é reconhecido também por prevenir e amenizar as estrias e também por seus efeitos que amenizam a aparência das cicatrizes.

O tablóide britânico The Sun divulgou que uma fonte próxima ao palácio garantiu que Meghan Markle usou Bio-Oil durante a gravidez de Archie. Desde que foi lançado, o produto já ganhou 233 prêmios que reconhecem produtos de cuidados com a pele e é sucesso de vendas em 18 países do mundo.

“Os resultados visíveis dependem de cada tipo de pele e de cada pessoa, a hidratação é imediata, mas estudos mostram que os resultados para o tratamento de estrias, cicatrizes e manchas na pele, que exigem acompanhamento, começam a ser visíveis a partir das oito. semanas de uso, embora seja recomendado o uso do produto por um período mínimo de três meses ”, explica Meritxell Romeu, doutor em Farmácia, diretor técnico da Orkla Espanha, empresa distribuidora do Bio-Oil na Espanha.

O Bio-Oil pode ser usado de diversas formas. Listamos algumas queridinhas das famosas:

Para minimizar a aparência das cicatrizes

Deve ser aplicado na área afetada duas vezes ao dia por um período mínimo de três meses. Embora as cicatrizes sejam permanentes, o Bio-Oil foi formulado para minimizar a aparência.

Na prevenção do aparecimento de estrias

Recomenda-se aplicá-lo desde o início do primeiro trimestre, duas vezes ao dia, em áreas propensas à formação de estrias. Ressalta-se que também elas podem surgir devido a mudanças bruscas de peso ou alongamento da adolescência. Aplicar também em áreas como os ombros, na parte posterior dos joelhos e na parte interna das coxas, e não apenas nos quadris, no bumbum ou na barriga.

Hidratante facial

Desde que sua pele não seja mista ou oleosa. Kim Kardashian revelou os efeitos do produto no contorno dos olhos, amenizando a aparência de bolsas e olheiras.

Para o cabelo

Pode ser usado como selador de pontas ou na umectação noturna, sempre aplicado do meio para as pontas. Para os lábios

Uma camada fina de Bio-Oil antes do batom prolonga a duração e deixa uma sensação de lábios hidratados. Um truque bastante usado por maquiadores antes de passar o batom efeito mate, que naturalmente têm tendência a ressecar nossos lábios. Deixe que os lábios absorvam o óleo antes de aplicar o batom.