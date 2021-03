Os 5 truques de beleza de Meghan Markle para uma pele perfeita

A Duquesa de Sussex tem 39 anos e uma pele visivelmente bem cuidada. Se, após o casamento com o Príncipe Harry ela se tornou mais reservada sobre seus hábitos de autocuidado, sabemos que os rituais continuam em dia. Está claro que ela continua a cuidar bem da sua pele. “À medida que vou envelhecendo, minha visão sobre a idade é bem diferente. Certifico-me de que cuido da minha pele e do meu corpo, especialmente com as horas de trabalho que tenho ”, disse ela à revista Best Health em 2015.

Antes de entrar para a Família Real, Meghan tinha um blog no qual dividia com seus leitores artigos sobre alimentação, viagens, moda e beleza. “The Tig” era o nome desse blog que foi tirado do ar logo ela assumiu o compromisso com Harry para evitar criar buzz desnecessário sobre a duquesa.

Listamos alguns truques de beleza que a Duquesa já dividiu, em ocasiões anteriores, e que podem ser úteis na sua rotina. Lembre-se sempre de consultar seu dermatologista.

Esfoliação

Em uma entrevista à revista feminina americana Allure, em 2014, Meghan falou sobre o seu esfoliante favorito. Tatcha The Rice Polish é um produto japonês e “É uma espécie de espuma no rosto e proporciona uma esfoliação realmente sutil”, disse Markle.

Esse é um esfoliante químico, que atua diferente do que um esfoliante físico. Geralmente, os esfoliantes químicos apresentam menor risco de irritação da pele. Sua fórmula contém uma enzima do mamão que é ainda mais suave na esfoliação. É um produto indicado para peles mais sensíveis.

Massagem Facial

“Eu juro que funciona, por mais bobo que você possa parecer. Nos dias em que faço isso, minhas maçãs do rosto e queixo ficam muito mais esculpidas ”, disse Meghan. Em entrevista ao blog do clube de assinatura Birchbox, em 2014, ela se referiu a uma rotina desenvolvida por sua esteticista. Na época, ela postou no Instagram sua rotina de massagem facial composta por nove exercícios.

Um estudo publicado na revista JAMA Dermatology em 2018 avaliou os efeitos da realização de 30 minutos de "ioga facial" pelo menos a cada dois dias em mulheres com mais de 40 anos. Os pesquisadores descobriram que, após 20 semanas, as do grupo de ioga facial apresentaram uma aparência mais jovem.

Primer

Meghan Markle revelou ao site Today.com, em 2017, que prefere usar um primer do que uma base. “Eu não uso base a menos que esteja gravando, então é isso (o primer) que eu coloco todos os dias após o hidratante para dar à minha pele uma aparência iluminada”, disse ela. Ela disse que usava um produto que além de primer também tinha uma função hidratante.

Hidratar a pele regularmente ajuda a reparar a função protetora da pele e a melhorar o tom e a textura do rosto. Ao invés de usar uma base pesada, uma boa dica da Duquesa é escolher um primer leve todos os dias. Se você tem pele oleosa ou com tendência à acne deve procurar uma fórmula não comedogênica, para que os poros não fiquem obstruídos.

Lencinhos demaquilantes

“Eles são ótimos para manter no carro e na cabeceira quando você tem aquelas noites terrivelmente preguiçosas, em que a ideia de se levantar realmente lavar o rosto parece insuportável”, disse Meghan em entrevista para a revista People.

Embora os lencinhos de limpeza facial ajudem nos dias mais cansativos, eles não substituem uma rotina de limpeza facial. Isso porque, embora removam o excesso de oleosidade, eles também deixam resíduos na pele que podem causar ressecamento ou irritação. O ideal é estabelecer uma rotina de skincare noturna para preparar a pele para o sono reparador.

Sérum anti-idade

Em 2017, em entrevista ao The Lady Loves Couture, Meghan disse que usa séruns anti-idade para diminuir a aparência de linhas de expressão. O preferido da duquesa é o Quench Hydrating Face Serum, da marca Kate Somerville, que previne o ressecamento e contém retinol e ácido hialurônico.