Aplicativo WhatsApp lança novo recurso que você vai adorar; confira como utilizar

O aplicativo de mensagens WhatsApp conta com uma nova opção útil no compartilhamento de vídeos. Já está disponível a possibilidade de silenciar vídeos rapidamente antes de enviá-los para um contato.

Anteriormente, muitos recorriam a outros apps para silenciar antes de compartilhar na popular plataforma.

Com a novidade, a função está disponível na seção onde o usuário costuma editar vídeo, facilitando o processo.

“Agora você pode silenciar o áudio de seus vídeos antes de adicioná-los ao seu Status ou enviar no bate-papo. Agora disponível para Android”, informou o app no Twitter.

Ainda de acordo com as informações, a opção já está liberada para todos os usuários do sistema operacional Android. Confira:

🤫For your eyes, not your ears. You can now mute the audio on your videos before adding them to your Status or sending in chat. Now available on Android.

— WhatsApp (@WhatsApp) February 26, 2021