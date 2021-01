Os signos que precisam ter cuidado com promessas em fevereiro de 2021

Um novo ciclo está chegando e fevereiro de 2021 pode alertar alguns signos do zodíaco quanto a promessas que nem sempre são reais. Confira quais são:

Áries

É melhor ficar de olho com quem promete mundos a partir de palavras e mensagens nas redes sociais, mas não parece agir para que tudo isso realmente se concretize. Lembre-se que esta fase pode ser de decisões importantes, especialmente no amor, o que pede que você dê alguns passos atrás para analisar com maturidade e cautela, antes de decidir tomar a iniciativa de transformar completamente sua realidade.

Câncer

O medo e a insegurança podem não permitir que você veja as coisas de forma clara. As promessas chegarão e podem ser para tentar impedir uma mudança que será muito corajosa e necessária em sua vida. Por outro lado, é importante ter muito cuidado com as promessas vazias, que ofertam tudo e mais um pouco, mas no fim acabam não entregando nada – principalmente no trabalho.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

Uma mudança de perspectiva acontecerá e o fará ir com mais calma, planejando as mudanças com atenção e cautela. Em fases de introspecção, pessoas do passado podem voltar com muitas promessas para retomar laços afetivos que foram deixados para trás; infelizmente, para muitos essa será uma experiência passageira que confirmará o fechamento de um ciclo para sempre. Tenha coragem para colocar limites.

Capricórnio

Sua intuição se abre e o guia pelos caminhos certos, o que atrai mudanças importantes, fazendo que algumas promessas caiam por terra e você enxergue novas portas se abrindo. É difícil aceitar que algumas pessoas ou situações são apenas distrações que atrasam a chegada até os objetivos, mas os ensinamentos e experiências sempre irão trazer evoluções, que transformam de dentro para fora.