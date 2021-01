Os signos que amam, mas deixam claro que não precisam de ninguém

Alguns signos do zodíaco podem amar de forma intensa, mas sabem que não precisam de ninguém para estar completos. Confira quais são:

Áries

O ariano preza pela sua liberdade, pois sabe que sempre pode se refugiar nela quando as coisas não saem como o esperado. Por isso, por mais que ame, ele nunca dependerá totalmente de uma pessoa, lembrando-se de defender o que realmente acredita de forma independente e sendo o principal autor da sua história.

Leão

O leonino sempre acredita no próprio poder e sabe que a confiança faz com que ele tome o controle das coisas a seu favor. Por isso, este signo não tem nenhum problema em assumir as rédeas e deixar isso claro. Ele adora ser cuidado e valorizado, mas não deixa que sua independência seja questionada.

Escorpião

O escorpiano pode criar dependências emocionais, mas tentará esconde-las para não mostrar vulnerabilidade. Este signo aprende a controlar algumas emoções e sentimentos desde cedo, pois as vive de forma muito intensa. Desta forma, ele sempre saberá que tem muito poder sobre si mesmo e é responsável por seu destino.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Sagitário

O sagitariano presa muito sua liberdade e força de vontade para alcançar o que deseja, deixando claro que é capaz de escolher seu caminho sozinho. Ele pode amar e se dedicar ao relacionamento, mas sabe que possui conclusões e ações que devem ser tomadas de forma individual.

Capricórnio

O capricorniano sabe que muitos dos seus objetivos e expectativas dependem do seu esforço individual. Por isso, por mais que esteja empenhado na vida amorosa, ele não esquece de levar uma vida na qual toma as decisões mais importantes. Por vezes, prefere influenciar a outra pessoa no seu caminho e não o contrário.