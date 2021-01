Os signos que podem se prejudicar para ajudar os outros

Alguns signos do zodíaco tendem a ajudar muitos outros, tanto que acabam se colocando em um lugar secundário na própria vida e podem ser prejudicados. Confira quais são:

Áries

O ariano costuma se movimentar e se esforçar na vida com força, podendo levar muitas pessoas nas costas. Quando isso acontece, ele se coloca em segundo lugar e pode até se esquecer de cuidar de si mesmo, fazendo esforços exaustivos para mostrar seu comprometimento.

Libra

O libriano pode ter muita dificuldade para dizer “não” e, no fundo, deseja ao máximo não só agradar quem aprecia, mas sim todas as pessoas ao seu redor. Dessa forma, este signo pode acabar relativizando as próprias dificuldades e se sacrificando para manter a felicidade dos outros mediante esforços complexos.

Capricórnio

Este signo leva a lealdade e as promessas muito a sério, fazendo o possível para não decepcionar ninguém neste quesito. Por assumir todo esse compromisso com seriedade, eles acabam comprometendo até os próprios interesses e não priorizando aquilo que poderia fazer muito bem na sua vida.

Peixes

O pisciano pode ser muito disposto a ajudar, mas também insiste em dar segundas chances até de mais. Quando este signo coloca a necessidade dos outros acima das suas, pode acabar se anulando e desequilibrando a própria vida, gastando energia valiosas que dificilmente retornarão.