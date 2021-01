Os signos que sempre se colocam no centro do universo

Alguns signos do zodíaco tendem a buscar lugares de destaque na sociedade, acreditando que sempre serão muito importantes no meio que estão inseridos. Confira aqueles que sempre se colocam no centro do universo:

Touro

O taurino garante que todos saibam o seu valor e tende a levar tudo para o lado pessoal. Ele pode exagerar na própria confiança e achar que tudo tem a ver com ele, seja bom ou ruim. Este signo pode agir melhor quanto a isso quando passa a colocar a paciência em prática.

Câncer

O canceriano é atencioso com tudo o que acontece ao seu redor e gosta de se envolver profundamente. Por isso, ele se coloca em posições centrais e assumem diversas responsabilidades, tentando controlar o que puder. Este signo se identifica como matriarcas e patriarcas dos seus círculos.

Confira mais sobre os signos do zodíaco:

Escorpião

O escorpiano é intenso e não costuma assumir a posição de coadjuvante, participando de tudo e, por vezes, se colocando como o centro do universo. Ele gosta de ter a atenção e não é sutil com o que pensa, podendo tomar a iniciativa e atitudes baseadas apenas nas suas opiniões.

Libra

Alguns librianos tendem a disputar o centro das atenções e podem manipular situações para que seus interesses sejam levados em conta. Este signo cativa com facilidade e pode tratar quem os contraria com paciência até que consigam finalmente lograr a persuasão.

Capricórnio

O capricorniano gosta de liderar e assumir responsabilidades, achando que os problemas e decisões devem sempre passar por eles. Podem também ter a tendência de levar as coisas para o lado pessoal e se interessam muito em aprovar ou desaprovar atitudes alheias.