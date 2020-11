Os signos que mais se deparam com ex-namorados voltando arrependidos

Alguns signos do zodíaco vivem conexões fortes no amor. Por isso, quase sempre podem ver os parceiros do passado voltarem atrás de mais uma chance. Confira quais são:

Câncer

O canceriano pode ser muito sentimental e entregue aos relacionamentos, de forma que constrói vínculos profundos e que as pessoas não encontram em qualquer lugar. Por ter tantas recordações significativas e companheirismo, é usual que os amores do passado sempre voltem para este signo – o que pode ser complicado, pois ele também tem dificuldade de desapegar.

Libra

O libriano é encantador e pode deixar esse lado se personificar ainda mais quando supera um término. Essa atitude pode atrair novamente amores do passado e os faz se perguntar como foram capazes de deixar esta pessoa passar. Se este signo sofreu com um término, dificilmente voltará a confiar e entregar seu coração novamente para esta pessoa.

Descubra mais sobre os signos:

Escorpião

O escorpiano pode ter conexões fortes e até dependentes com amores do passado, o que sempre acaba atraindo reencontros; eles marcam a vida do outro com momentos intensos e apaixonados. As pessoas começam a voltar na sua vida quando eles estão bem e mostrando a melhor versão de si para o mundo – algo que ele sabe fazer muito bem, mesmo que esteja ferido por dentro.

Sagitário

O sagitariano é o tipo de pessoa que se deixa levar intensamente pelas emoções e fará o outro viver momentos inesquecíveis, bons e ruins. Ele acaba partindo corações, mas nem sempre sai como o vilão da história, o que faz com que as pessoas se recordem facilmente do romantismo que viveram ao seu lado e sintam saudades.