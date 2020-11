Os signos que miram em ser sinceros, mas acabam sendo maldosos

Alguns signos do zodíaco são conhecidos por falar verdades sem papas na língua. No entanto, muitas vezes eles acabam sendo mais maldosos do que sinceros. Confira quais são:

Áries

Este signo é realmente muito sincero com os outros, mas diversas vezes não diz as realidades com o intuito de ser prestativo, o que acaba machucando e afastando algumas pessoas da sua vida. Não é fácil para o ariano conter um comentário impulsivo e cruel, por mais que ele tente se policiar.

Touro

Este signo sempre magoa as pessoas “sem querer” durante momentos de estresse, pois acaba dizendo verdades que, além de ser difíceis de escutar, podem vir acompanhadas de observações cruéis. O problema maior é que nem sempre ele pede desculpas, apenas espera que os outros entendam o recado.

Leão

O leonino pode ser muito considerado e evitar criticar as pessoas, mas quando fala com sinceridade, pode acabar não medindo as palavras e até usando o humor nas piores ocasiões. Infelizmente, isso é mesquinho e pode transmitir a sensação de rebaixar as outras pessoas.

Virgem

Por vezes, o virginiano pode pecar ao ser prático e direto com as outras pessoas ao dizer verdades, mas o grande mal é quando ele acaba tornando o problema do outro um assunto a ser debatido por todos. Isso pode ser interpretado como algo muito maldoso.

Escorpião

O escorpiano pode se ofender fácil, mas não tem medo de fazer o mesmo com as outras pessoas. Quando é sincero, não mede as palavras e, além de tudo, pode acabar dizendo coisas dolorosas de propósito. Isso acontece porque este signo é vingativo e guarda rancores, podendo dar o troco na mesma moeda em qualquer ocasião.