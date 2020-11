Os signos que deixam as pessoas desconfiadas, mas podem ser muito leais

Alguns signos do zodíaco podem características na personalidade que despertam a desconfiança de outras pessoas, mas no fundo são muito leais e podem surpreender neste quesito. Confira quais são:

Áries

O ariano é repleto de energia e não se segura, dizendo e fazendo o que quer. Esta atitude pode ser um alerta para algumas pessoas, que pensam neles como seres que lideram sem levar os sentimentos em conta. No entanto, este signo pode se sacrificar pelas pessoas que ama e demonstra sua sinceridade sendo leal, principalmente com os amigos.

Descubra mais sobre os signos:

Touro

O taurino pode ser um pouco desconfiado, mas quando considera alguém especial, não gosta de manter relações instáveis. Ele busca lealdade e também está disposto a entregar, mostrando por meio de ações que permanecerá sempre ao lado de quem também o apoia.

Leão

Este signo está acostumado a ser o centro das atenções e, como se dá bem com muitas pessoas, pode ser julgado como falso. No entanto, o leonino é capaz de defender quem precisa com unhas e dentes, sendo muito leal também com quem ele se importa. Sua natureza é generosa e ele está disposto a ajudar.