Os signos que complicam relacionamentos por conta da personalidade passiva-agressiva

Alguns signos do zodíaco podem complicar relacionamentos, especialmente os amorosos, quando deixam seu lado passivo-agressivo tomar conta. Confira quais são:

Touro

Quando se sente incomodado, o taurino pode transitar entre a posição de vítima e o ataque por meio do sarcasmo com muita facilidade. Tudo isso, desgasta o relacionamento e pode acumular frustrações de ambas as partes, aumentando os conflitos e teimosias.

Câncer

O canceriano tende a ficar muito decepcionado quando acha que não foi tratado de forma justa, o que o leva a dissimular sua hostilidade, mas enviar claros sinais de que está descontente. Ele pode usar a manipulação e o drama para devolver o sofrimento, aumentando os problemas e não buscando soluções.

Capricórnio

O capricorniano nem sempre sabe lidar bem com os sentimentos de raiva e frustração, podendo insistir em “ensinar” uma lição dolorosa para o outro. Por vezes, ele apenas parece maldoso e não acaba confrontando para resolver o problema de forma mais pontual.

Aquário

O aquariano pode até se esforçar para não descontar no outro sua insatisfação, mas a frieza e a indiferença acabam sendo sua saída. Desta maneira, ele demonstrará todo o seu desgosto sem ser direto ou buscar uma solução prática.

Peixes

O pisciano nunca expressa diretamente seu lado ruim e pode ter atitudes que atacam o outro de forma muito destrutiva, já que guarda mágoas e desconta seus sentimentos especialmente se afastando emocionalmente. Este signo pode até se sentir culpado depois, mas se o outro corresponder com conflito ou cortando a relação, ficará muito mais difícil de remediar a situação.