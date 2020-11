Os signos que podem ficar infelizes com a segurança no amor

Muitos acham que todos buscam relacionamentos repletos de estabilidade e segurança. No entanto, alguns signos do zodíaco podem ficar bem infelizes com isso. Confira quais são:

Áries

O ariano gosta muito de se arriscar, mas também busca a estabilidade no amor. No entanto, quando isso acontece e ele se sente seguro de mais, a relação pode cair na rotina e ele passa a já não se sentir tão bem. Sua apatia e insatisfação começam a colocar tudo a perder se ele não tomar uma atitude para mudar isso.

Escorpião

Por mais que busque estabelecer laços mais profundos no amor, o escorpiano pode se sentir atraído por dramas e movimentos inesperados na vida amorosa. Ao se sentir muito seguro da relação, ele pode começar a questioná-la e refletir sobre as aventuras que ainda deseja experimentar. Quando isso acontece, ele pode se tornar conflituoso e negativo.

Descubra mais sobre os signos:

Sagitário

O sagitariano não gosta de se conformar e criar raízes, por isso um relacionamento seguro pode acabar deixando um sabor agridoce. No começo, ele se entusiasmará, mas depois, se sentirá sufocado e ansiando por novidade. Ele começará a demonstrar este medo ficando mais abatido e desinteressado.

Aquário

O aquariano gosta muito de saber em quem confiar e com quem contar, mas no fundo ele prefere romper as regras. Relacionamentos tradicionais e seguros tendem a deixá-lo com menos sensação de liberdade, o que o leva a retomar sua indecência e tomar atitudes pensando apenas em si mesmo.