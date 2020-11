Os signos do zodíaco mais serão afetados pela Lua Nova em Escorpião

Em 15 de novembro a lua entrará em Escorpião, um dos signos mais profundos e capazes de revelar as sombras do zodíaco. Confira aos signos que sentirão esta fase intensamente:

Touro

Momento em que os sentimentos ficam ainda mais intensos, especialmente na vida amorosa. Esta fase pode trazer a sensação de vulnerabilidade e confusão, o que o leva a esconder o que sente e se distanciar de pessoas importantes. É preciso ser mais corajoso, claro que agindo com responsabilidade, mas sem deixar de se abrir para as novas oportunidades. Algo muito importante pode ser construído quando você se permite envolver.

Descubra mais sobre os signos:

Escorpião

Olhar para as verdades que estão dentro de nós e precisam ser expressas nem sempre é fácil, mas isso permitirá algo muito importante: que você se conheça e comece a se mostrar ao mundo de forma autêntica. Esta Lua pode ser muito poderosa para quem busca o autoconhecimento, mas também pode revelar as verdadeiras intensões de algumas pessoas. Se abra para esta nova jornada com a coragem de tomar as rédeas completamente.

Aquário

Acessar as emoções nem sempre é algo simples, mas quando isso acontece, você descobre um poder muito importante e que entregará a força para ir atrás dos objetivos. As dúvidas também tendem a surgir, mas é importante abraçar os sentimentos e aprender como levá-los de forma mais natural na sua vida. Revelações íntimas podem acontecer e é preciso encarar as vulnerabilidades com empatia.