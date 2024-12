Jojo Todynho pode comandar o retorno do ‘Casos de Família’, no SBT

Jojo Todynho e Cariúcha disputam vaga no 'Casos de Família

Após quase dois anos fora do ar, o “Casos de Família” pode voltar à grade do SBT em 2025 com uma nova roupagem e apresentação.

A emissora encerrou o programa em março de 2023 devido à queda de audiência, após 19 anos de exibição sob o comando de Christina Rocha. Agora, a direção busca revitalizar o formato com uma nova apresentadora para a temporada.

Jojo Todynho e o desafio da audiência

O retorno da atração ganha força com o nome de Jojo Todynho como favorita à apresentação.

Segundo informações do colunista Flávio Ricco, um piloto está agendado para o dia 15 de dezembro, onde Jojo disputará a vaga com Cariúcha, também cotada para a função. Caso a produção seja aprovada, o programa deve reestrear entre fevereiro e março de 2025.

O interesse na artista reflete a busca do canal por um perfil carismático e dinâmico que se conecte ao público, essencial para revitalizar o formato que perdeu força nos últimos anos.

Um clássico repaginado

“Casos de Família” foi uma marca do entretenimento popular, trazendo debates sobre temas cotidianos com um tom descontraído.

A possível volta promete adaptações para atrair uma nova geração de espectadores e manter a identidade que consolidou seu sucesso. Apesar dos desafios, o programa continua sendo um ícone da televisão brasileira.

A reestreia do programa, se confirmada, marca um esforço do SBT para diversificar sua programação, oferecendo ao público uma combinação de nostalgia e inovação.

Jojo Todynho em Brasília: Influenciadora é homenageada na capital federal

Conforme noticiamos, Jojo Todynho recebeu uma placa de moção de aplauso de deputados do PL (Partido Liberal), em Brasília. A placa, aprovada em outubro de 2024, pela Comissão de Segurança Pública, foi entregue pelo deputado Coronel Meira (PL-PE) no Salão Verde.

“Para as pessoas que estão achando que, porque eu mostrei que sou uma mulher de direita, vão se aproveitar de mim, vão tirando o cavalinho da chuva. Aqui as coisas não funcionam dessa forma”, declarou a influenciadora ao receber a homenagem.