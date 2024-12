Web boicota Jojo Todynho: Influenciadora é detonada após publicidade

Influenciadora é alvo de ataques na web após campanha com marca de suplementos

A vida fitness de Jojo Todynho foi atacada nas redes sociais. Alvo de muitas críticas, desde de que se declarou ser ‘uma mulher preta de direita’, a influenciadora teve um novo trabalho na web e, desta vez, sobrou até para marca contratante.

Jojo Todynho

Qual trabalho de Jojo Todynho foi atacado por haters na web?

Jojo Todynho usou o seu perfil no Instagram para divulgar a parceria com uma nova marca de suplementos alimentares para quem faz exercícios físicos, mas o trabalho acabou tendo o efeito contrário e muitos internautas foram até o perfil da empresa criticar as fotos da campeã de ‘A Fazenda’ ao lado de diversos produtos.

Uma pessoa que já comprou os produtos afirmou que não vai mais indicar a empresa para os amigos e familiares: “Os produtos são bons e tem um ótimo custo benefício, mas troco para gastar um pouco mais em outras marcas que não se associam com gente igual a Jojo Todynho”.

“Até tava visitando o site pra ver se comprava meus suplementos, mas, depois da jojonara, aí que não compro mesmo”, escreveu outra pessoa, no Instagram.

Jojo Todynho

Jojo Todynho fecha contrato com Havan e detona haters

Após o rompimento com muitas marcas famosas, Jojo Todynho surpreendeu os fãs ao desembarcar no Litoral Norte de Santa Catarina para fechar uma parceria com a loja Havan e foi recebida pelo dono da rede, o empresário Luciano Hang. O novo acordo coloca a famosa como protagonista da campanha de Natal da marca.

Jojo foi polêmica ao comemorar o contrato com a Havan: “Hoje aprendi uma frase que vou levar pra sempre: ‘A vida que não é difícil não vale a pena.’ Pra mim nunca foi fácil, mas nunca parei! A gente só entende a história que Deus está escrevendo quando chega na metade do livro. A gente precisa entender que fazendo a nossa parte Deus faz a dele.”