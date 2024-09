Posicionamento político de Jojo Todynho divide seguidores: ‘Não esperava’

Após declarar "ser de direita", Jojo Todynho vive "perde e ganha" seguidores no Instagram

Após declarar o seu posicionamento político durante uma live no Instagram, Jojo Todynho deixou de ser seguida por muitos perfis, mas também ganhou novos seguidores, somando até o fim desta matéria 30.634.807. As pessoas que chegam ao perfil de Jojo, desde que ela foi criticada por postar uma foto ao lado de Michelle Bolsonaro, optaram em alertar que ela tinha o apoio de várias pessoas. A frase “sou seu novo seguidor” apareceu diversas vezes nos comentários das três publicações fixas.

Há também quem tenha aproveitado para afirmar que a ex-esposa de Lucas Souza, que também soltou uma indireta nas redes sociais, era uma mulher de coragem por assumir votar em candidatos de direita: “Parabéns Jojo, não se curvou a ‘democracia relativa’ você é um grande exemplo de mulher”, escreveu uma pessoa na primeira foto do perfil da cantora.

O posicionamento político afetou diretamente o engajamento de Jojo Todynho

Há também quem critique a funkeira e opte em deixar de seguir o seu perfil nas redes sociais. Pessoas contra o seu posicionamento político, que foi declarado durante uma live, usaram a mesma estratégia dos novos seguidores e comentaram nas primeiras fotos que estavam deixando de acompanhar a influenciadora.

Um anônimo chegou a desabafar que estava decepcionado com a famosa e que se arrepende profundamente em ter votado nela para ser a campeã do reality show ‘A Fazenda’, da Record: “Menos uma para sua conta. Não imaginava que seria de direita , querem nos exterminar. Eu botava fé em você”, apontou uma ex-fã.

A rivalidade entre a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ e Cariucha também voltou com força, mesmo a apresentadora do ‘Fofocalizando’ ficando em silêncio sobre a polêmica. Muitos seguidores antes de deixar o perfil disseram que a eterna Garota da Laje “estava certa o tempo todo” sobre a funkeira.