Jojo Todynho assume ser uma ‘mulher preta de direita’

Em ano de eleição, Jojo Todynho assumiu, pela primeira vez, ser uma “mulher preta de direita”. Durante uma live no Instagram, a campeã do reality show ‘A Fazenda’ disse que não se importava com a opinião dos seguidores e gritou o seu posicionamento político e aproveitou para fazer críticas ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) .

“Sou preta, sim, e sou de direita. Sabe o que eu estou me sentindo? Livre! Não aguentava mais não poder falar! Eu queria poder falar, vocês já sabiam. Que loucura é essa? Meu discurso é esse. Vocês acham que é normal uma pessoa falar: ‘Ele roubou para tomar uma cervejinha’, um celular que você parcelou e vai ser roubado”, comentou a famosa.

Jojo também alegou que, em 2026, deve concorrer a um cargo público: “Hoje não venho à política, não. Mas em 2026 eu estou vindo e quero ver a disposição de vocês, porque vocês têm uma disposição na língua para atacar os outros”.

A estudante de direito se posicionou referente a falta de segurança e saúde no país: “Eu acho um absurdo nós termos que andar de carro blindado, segurança pública nós não temos, saúde nós não temos, educação nós também não temos, vergonha na cara vocês também não têm”.

Jojo Todynho detonou Erika Hilton durante a live no Instagram

A dona do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ não poupou críticas a deputada federal Erika Hilton que chegou a questionar se a funkeira era uma verdadeira aliada da comunidade LGBTQIAP+. Durante a conversa com os fãs, Jojo rebateu e confirmou que elas não eram amigas.

“Traição por quê? Eu sou sua amiga para te trair? Se bota no seu lugar. Educação, você também não tem. Educação é quanto a gente respeita a opinião dos outros e se coloca no lugar do outro. Você como uma mulher trans e negra não tem respeito. Mas você gosta de cobrar respeito”, comentou Jojo.

Jojo Todynho se defende ao ser acusada de ‘Pink Money’

As últimas declarações envolvendo a posição política trouxeram algumas reflexões e também ataques a Jojo, que foi acusada de se aproveitar da comunidade LGBTQIAP+ no começo da carreira. Diante do caos, a famosa também declarou que vai tirar a música ‘Arrasou, Viado’ das plataformas digitais.

“Lançamos ‘Arrasou, Viado’ e eu, com a bandeira do movimento na mão, pedi respeito, porque todos nós porque merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas respeitar é um dever de todos e é por isso que segunda-feira eu vou pedir suspensão, vou pedir para tirar do YouTube o clipe e tirar das plataformas digitais”.

Jojo Todynho continuou sua declaração afirmando que em momento algum quis se aproveitar da comunidade e da bandeira: “Nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje, mas enfim”.