Ex detona Jojo Todynho após declaração política: ‘Usou e abusou’

Após Jojo Todynho ser uma “mulher preta de direita” e que a música ‘Arrasou, Viado’ vai deixar as plataformas digitais, incluíndo o Youtube, Lucas Souza disse em seu perfil no Threads que sua ex-esposa “usou e abusou” da comunidade LGBTQIAP+.

O ex-participante de ‘A Fazenda 15′ não colocou o nome de Jojo no comentário, mas ficou subentendido para os seus seguidores que seria ela quem iria “cair fora”. No Instagram, Lucas optou por não ter nenhum posicionamento e seguiu postando os shows e bastidores da 40ª edição do Rock in Rio, que começou na última sexta-feira, 13 de setembro.

Lucas Souza, ex-marido de Jojo Todynho, manda indireta para cantora nas redes sociais (Reprodução/Threads)

A deputada federal Erika Hilton também chamou Jojo de traidora, após a cantora publicar uma foto ao lado de Michelle Bolsonaro e declarar o seu apoio ao PL durante a eleição municipal. No story do Instagram, a parlamentar divulgou um post feito pelo perfil Hugo Gloss e escreveu a seguinte frase de Paulo Freire: “Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor”.

Em resposta, Jojo Todynho disse que nunca foi amiga de Érika: “Traição? Eu sou sua amiga para te trair? Se bota no seu lugar. Educação, você também não tem. Educação é quanto a gente respeita a opinião dos outros e se coloca no lugar do outro. Você como uma mulher trans e negra não tem respeito. Mas você gosta de cobrar respeito”.

Quando a música de Jojo Todynho some das plataformas digitais?

A campeã de ‘A Fazenda’, que ficou famosa com o hit ‘Que Tiro Foi Esse’, disse aos seus seguidores que vai remover a música nesta segunda-feira, 16 de setembro. No entanto, Jojo garantiu que nunca se aproveitou da comunidade LGBTQIAP+.

“Lançamos ‘Arrasou, Viado’ e eu, com a bandeira do movimento na mão, pedi respeito, porque todos nós porque merecemos respeito, seja qual for a classe social, seja em qualquer escolha que a gente faz da nossa vida. Nunca me aproveitei de ninguém, porque se eu me aproveitasse das pessoas eu estava além do que eu estou hoje, mas enfim”, declarou a famosa.