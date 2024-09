O posicionamento político de Jojo Todynho foi rebatido por Lidi Lisboa

A definição por um lado político feita por Jojo Todynho, nas últimas semanas, continua movimentando a internet e alguns ex-participantes do reality show ‘A Fazenda 12′, como Lidi Lisboa, que chamou a atenção nos Stories do Instagram ao dar uma alfinetada na campeã da temporada.

A atriz contou aos seu seguidores que não esperava uma postura diferente da funkeira e lembrou de tudo que viveu ao seu lado durante o reality da Record, que, na época, era comandado por Marcos Mion, atualmente na TV Globo: “Eu estou achando muito engraçado isso. No fundo eu acho triste, mas eu não sei qual é o espanto, sempre foi… falou barbaridades dentro daquela Fazenda. Pode ser que de repente ela não tivesse ganho o programa, pelas coisas que foram omitidas”, disparou Lidi.

Em seguida, a atriz questionou qual seria a surpresa das pessoas já que “cada um escolhe o que quer” e criticou que todo mundo está atrás de curtidas e de palco: “Lado bom? Tem! Lado ruim? Tem. Lado bom é lá no fundo, porque o lado ruim está transbordando”, alfinetou a famosa. Após o desabafo, Lidi afirmou que gostaria de falar algumas verdades, mas optou em ficar calada para não ter problemas no futuro: “Queria dizer muitas coisas, mas vou ficar quieta. Melhor”, concluiu a atriz.

O posicionamento político de Jojo Todynho dividiu os seguidores

As últimas falas de Jojo na internet movimentou seus seguidores e também que não era. Momentos após a live, ela deixou de ser seguida por muitos perfis, mas também ganhou novos admiradores, que chegavam desde que ela postou uma foto ao lado de Michelle Bolsonaro.

A frase “sou seu novo seguidor” apareceu diversas vezes nos comentários das três publicações fixas. Há também quem tenha aproveitado para afirmar que a ex-esposa de Lucas Souza, que também soltou uma indireta nas redes sociais, era uma mulher de coragem por assumir votar em candidatos de direita: “Parabéns Jojo, não se curvou a ‘democracia relativa’ você é um grande exemplo de mulher”, escreveu uma pessoa na primeira foto do perfil da cantora.

Jojo Todynho declara ser uma "mulher de direita" (Reprodução/Instagram @jojotodynho)

Muitas críticas também surgiram no perfil da funkeira. Pessoas contra o seu posicionamento político, usaram a mesma estratégia dos novos seguidores e comentaram nas primeiras publicações fixadas que estavam deixando de acompanhar a influenciadora.

Um anônimo chegou a desabafar que estava decepcionado com a famosa e que se arrepende profundamente em ter votado nela para ser a campeã do reality show ‘A Fazenda’, da Record: “Menos uma para sua conta. Não imaginava que seria de direita , querem nos exterminar. Eu botava fé em você”, apontou uma ex-fã.

A rivalidade entre a intérprete do hit ‘Que Tiro Foi Esse’ e Cariucha também voltou com força, mesmo a apresentadora do ‘Fofocalizando’ ficando em silêncio sobre a polêmica. Muitos seguidores antes de deixar o perfil disseram que a eterna Garota da Laje “estava certa o tempo todo” sobre a funkeira.