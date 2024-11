Ceará traiu Mirella Santos? Ex-Pânico revela quando se envolveu com panicat

O ex-humorista do 'Pânico' revelou que teve um caso com panicat antes do casamento

Foi nos programas ‘Pânico’ (Jovem Pan) e ‘Pânico na TV’ (RedeTV!) que o humorista Ceará viu sua carreira decolar, imitando o apresentador Silvio Santos (1930-2024). Outro momento grandioso em sua vida foi o casamento com Mirella Santos, em 2012, numa festa glamurosa e cheia de celebridades. Mas, agora, o famoso revelou que sua “despedida de solteiro” foi mais longa do que todos imaginam e teve até uma ex-panicat envolvida.

A revelação foi confirmada durante sua entrevista ao podcast Papagaio Falante, onde ele contou alguns detalhes desta fase de sua vida, que ficou no anonimato até agora: “Eu não vou mentir. Eu já me envolvi com uma panicat, mas não continuei e muito menos fiquei desfilando”.

O relacionamento entre Ceará e panicat deixa de ser segredo

O segredo guardado a sete chaves pelo humorista e ex-integrante do ‘Pânico’ acabou sendo revelado por ele mesmo, mas Ceará garante não falar a identidade da panicat até o fim de sua vida: “Você nunca vai saber quem é por mim”', disse ele.

Mirella Santos e Ceará Casal famoso mostra como mantém a chama do casamento no Instagram (Instagram/Reprodução)

Ceará revela se traiu Mirella Santos antes do casamento

A revelar que se envolveu com uma panicat do programa ‘Pânico da TV’ (RedeTV!), o humorista Ceará garantiu que não traiu Mirella Santos, sua atual esposa. Na entrevista ao Papagaio Falante, ele disse que estava solteiro quando se envolveu com a colega de trabalho.

“Eu era solteiro na época, mas depois que decidi formar uma família parei com tudo. Nunca mais quis saber de ir para puteiro, casa de massagem... Cada escolha é uma renúncia”.

O casamento com Mirella Santos foi uma decisão correta

Hoje com 41 anos, o humorista e ex-Pânico enxerga o casamento com Mirella Santos, em 2012, como uma decisão certa e se declarou: “Queria casar, desacelerar. Sou um cara tranquilo hoje. Minha mulher botou o localizador no meu celular. Ela sempre sabe onde estou. Minha filha também”.