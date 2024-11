Vídeo íntimo de Reynaldo Gianecchini: Responsável pelo vazamento é denunciado

O homem responsável por divulgar um vídeo íntimo do ator Reynaldo Gianecchini sem o seu consentimento foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP). Se condenado, Júlio Cesar de Oliveira pode pegar uma pena de cinco anos de reclusão pelos crimes tipificados nos artigos 216-B e 218-C do Código Penal.

ANÚNCIO

Leia também:

A exposição do vídeo íntimo gravado sem o consentimento do artista, em dezembro de 2023, também pode fazer com que o homem denunciado pelo MP pague uma indenização de, no mínimo, R$ 100 mil para Gianecchini, caso seja considerado culpado.

A denúncia está baseada na lei que leva o nome da atriz Carolina Dieckmann, aprovada em 2012, depois que ela foi vítima do vazamento de imagens íntimas e dados pessoais na internet.

Laços de Família Carolina Dieckmann, Reynaldo Gianecchini, Vera Fischer nos bastidores da novela (Roberto Steinberger/TV Globo)

Como Reynaldo Gianecchini conheceu Júlio Cesar

Segundo o documento assinado pela promotora Ana Maria Aiello Demadis, o ator, que fez parte do elenco da novela ‘Laços de Família’ (2001), na TV Globo, começou uma “amizade virtual” com o suposto fã após o envio de inúmeras mensagens, a partir de 2018. Gianecchini respondeu uma delas em meados de 2022, quando o contato começou de fato.

A seguir, Júlio teria se sentido mais próximo do famoso e começou mandar mensagens com conteúdo sexual, além de fotos. Ele ainda pediu imagens íntimas de Reynaldo durante conversas pelo WhatsApp. Apenas em 2023, Júlio convenceu Gianecchini a participar de uma videochamada mais íntima e , sem que o ator percebesse, gravou o momento, que acabou vazando na web.

Gianecchini chegou a ser chantageado pelo denunciado do MP-SP

Segundo o documento do Ministério Público, Júlio Cesar também chegou a insistir para que o ator, assumidamente pansexual, ajudasse ele a conquistar mais seguidores para suas redes sociais, pedindo algumas interações do ator em seu perfil. A partir daí, Gianecchini optou em se afastar do homem.

A partir desta rejeição, segundo a denúncia do MP, Júlio vazou as imagens e vídeos na internet, como uma espécie de vingança e também com a intenção de ficar conhecido: “O objetivo inicial era conquistar seguidores e fama”, destacou a promotora, sobre vazamento de imagens íntimas.

ANÚNCIO

Reynaldo Gianecchini Vídeo íntimo do ator vazou na internet após ele se afastar do homem denunciado pelo MP-SP (João Miguel Júnior/TV Globo)

Suposto responsável se defende das acusações

Com a repercussão do caso, Júlio Cesar, visto como responsável pelo vazamento de imagens e vídeos íntimos de Reynaldo Gianecchini na internet, disse que o conteúdo foi publicado por terceiros, após um suposto hackeamento de seu celular. Mas, a promotora não aceitou a defesa e o convocou para um depoimento, onde ele acabou ficando em silêncio.

Ana Maria Aiello Demadis também não ofereceu a Júlio um acordo de não persecução penal, já que o acusado pelo MP-SP não confessou formalmente os atos.