Veja como está atualmente Reynaldo Gianecchini, desde ‘Laços de Família’

O ator Reynaldo Gianecchini é frequentemente lembrado como um dos grandes galãs das novelas da TV Globo. Sua estreia nas telas como Edu em “Laços de Família”, em 2001, alavancou sua carreira e o torna uma figura amada pelo público.

Giane começou sua carreira como modelo, desfilando entre 1991 e 1998. Engana-se, porém, quem pensa que a novela de Manoel Carlos foi seu primeiro papel como ator: ainda em 1998 ele estreou no teatro, na peça “Cacilda”.

Após outras duas montagens no teatro, ele foi convidado para “Laços de Família” (2001) e daí em diante participou de diversos folhetins na Globo.

“Esperança” (2002), “Mulheres Apaixonadas” (2003), “Da Cor do Pecado” (2004), “Belíssima” (2005), “Sete Pecados”(2007) e “Passione” (2010) são apenas alguns dos títulos que fizeram o nome do galã dos anos 2000. É nessa mesma década também que ele vai conquistando papéis no cinema, como em “O Primo Basílio” (2007) e “Divã” (2009).

Contudo, com a virada da década, o espaço de Giane como galã foi diminuindo. Seus protagonistas foram parte de novelas que tiveram vários problemas de audiência, com “Em Família” (2014) e “A Lei do Amor” (2016).

Em 2019, o ator começou a se descolar da imagem de bom moço que vinha cultivando até então. Embora em “Verdades Secretas” (2015) ele já tivesse interpretado um personagem de caráter duvidoso, foi em “A Dona do Pedaço” que o público começou a se acostumar com outras facetas do trabalho de Gianecchini.

Após 20 anos de parceria, o ator rompeu contrato de exclusividade com a TV Globo, em direção a novos desafios. Seu próximo papel na TV será visto na segunda temporada de “Bom Dia, Verônica”, série de suspense da Netflix.

Dessa vez, ele interpreta um pastor que abusa sexualmente da própria enteada. Ainda não há data de estreia definida, mas a produção chega à plataforma ainda este ano.

Atualmente, Giane volta a brilhar nos palcos de teatro. Ao lado de Tainá Müller - com quem já trabalhou em “Em Família” - ele faz uma versão brasileira do filme “Brilho Eterno de uma Mente sem Lembranças”.

