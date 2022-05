Veja como está atualmente a atriz Mel Lisboa, de ‘Presença de Anita’

A atriz Mel Lisboa estreou na televisão em 2001, aos 19 anos de idade, como protagonista da minissérie “Presença de Anita”. Sua personagem ficou marcada na memória do brasileiro, se tornando uma das maiores audiências entre as minisséries da TV Globo.

Com 16 episódios, a série contava a história de uma jovem que seduziu um homem mais velho. A imagem de “ninfeta” segue colada à atriz, mesmo décadas após o papel.

“Depois de tanto tempo, não me incomoda mais ainda ser reconhecida como Anita. Depois de 20 anos, hoje eu entendo de uma forma diferente”, disse Lisboa, em entrevista ao podcast Oito Minutos, no ano passado.

Após a série, Mel Lisboa participou de diversas outras produções na televisão e no cinema - mas nenhum deles ficou tão marcado quando Anita.

Talvez por isso, muitos internautas se perguntam de tempos em tempos por onde anda a atriz. Mel Lisboa teve outros três personagens em novelas da Globo - “Desejos de Mulher”, “Como Uma Onda” e “Sete Pecados” - além de fazer participação na séries “Os Normais” e “Casos e Acasos”.

Também esteve em diversos filmes, como “A Cartomante” e “O Casamento e Romeu e Julieta”.

Em 2011, assinou contrato com a Record TV, participando de grandes produções da emissora como “Sansão e Dalila”, “Pecado Mortal” e “Os Dez Mandamentos”.

Após alguns papéis em séries da TV fechada, Mel Lisboa estrelou a série “Coisa Mais Linda” da Netflix, ao lado de Maria Casadevall, Pathy Dejesus e Fernanda Vasconcellos. Ou seja, a atriz esteve em (baita!) atividade todo este tempo.

No ano passado, estreou uma audiossérie exclusiva para o Spotify, “Paciente 63″. Ela dá voz a Dra. Elise Amaral e contracena com Seu Jorge na história.

Contudo, foi no teatro que Lisboa realmente se destacou durante todo esse tempo. Ela fez parte do elenco de “Mulheres Alteradas”, deu vida à cantora Rita Lee em “Rita Lee Mora ao Lado - O Musical” e ainda interpretou as protagonistas de duas importantes peças, “Otelo” e “Dogville”.

A partir da próxima segunda-feira (30), Mel Lisboa retorna à TV Globo como a vilã Regina, da próxima novela das 7, “Cara e Coragem”. O folhetim, que tem Paolla Oliveira e Marcelo Serrado como protagonistas, foi criado por Claudia Souto, mesma autora de “Pega Pega”.

