‘É dançar num salto 15’: Reynaldo Gianecchini é drag queen fora da TV

Fora da Globo, Reynaldo Gianecchini vira drag queen e dança em salto 15 no musical Priscilla, a Rainha do Deserto

Reynaldo Gianecchini vai viver a drag queen Mitzi Mitosis, no musical Priscilla, a Rainha do Deserto, que estreia no dia 7 de junho no Teatro Bradesco (SP). O eterno galã das novelas da Globo confirmou o novo trabalho fora da televisão ao compartilhar uma foto da peça no Instagram.

Neste momento, Gianecchini se vê em meio aos ensaios e aulas de canto e dança para fazer bonito na adaptação do clássico do cinema para os palcos do teatro.

“Não é só dançar, é dançar num salto 15″, disse o famoso, que foi visto em muitas novelas da Globo como galã, durante uma entrevista ao jornal Extra.

Reynaldo Gianecchini quer arrasar como drag

Gianecchini não pretende entregar nada razoável no musical Priscilla, a Rainha do Deserto, que estreia no dia 7 de junho em São Paulo. Por isso, o ator continua ensaiando para poder “engrandecer” os personagens que faz, seja na TV, cinema ou teatro.

No musical, Reynaldo Gianecchini interpreta a drag Mitzi Mitosis, um dos ícones do filme Priscilla, a Rainha do Deserto (Reprodução/Instagram)

Para isso, o intérprete da personagem Mitzi Mitosis, no teatro, mergulhou no mundo drag queen para entender mais sobre o processo criativo e não fazer feio no musical.

Reynaldo Gianecchini reforçou que interpretar uma drag não é um trabalho fácil, afinal, é preciso sair da zona de conforto.

“A arte drag é umas coisas mais legais, difíceis e complexas, mas é uma arte linda e eu quero exaltar”, afirmou o artista.

Além da maquiagem e de todo o figurino, Gianecchini precisou aprender a fazer carão: “As drags são muito completas, têm humor, são engraçadas, mudam a cara, têm aqueles figurinos exuberantes”.

Fora cantar e dançar, no musical Priscilla, Rainha do Deserto, o ator famoso pelas novelas da Globo, busca uma visão ainda mais ampla do universo drag: “Elas cantam, dançam, é um universo de um artista de uma grandeza gigante”, ressaltou.

A última novela de Gianecchini foi A Dona do Pedaço (2019), depois o ator foi confirmado em Bom Dia, Verônica (Netflix) onde ficou até 2024.