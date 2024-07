Reynaldo Gianecchini abre o jogo sobre seu casamento com Marília Gabriela

Após anos de boatos diversos e questionamentos sobre a veracidade de seu casamento com a apresentadora Marília Gabriela, o ator Reynaldo Gianecchini decidiu abrir o jogo e falar sobre as especulações de que estaria em um relacionamento armado. Conforme publicado pelo Metrópoles, o ator participou do podcast Selfie Service, de Lucas Selfie, e afirmou que seu casamento era “hétero de verdade”.

Direto, ele falou que os temas referentes à sua sexualidade são de interesse exclusivamente dele e que outras pessoas não devem se importar e falar, ou especular, sobre o assunto.

“Eu vivi um casamento hétero de verdade, a minha sexualidade é fluída, sim, eu não aceito e não admito ninguém falar ou contar sobre a sexualidade. A minha sexualidade conto eu, se quiser, e nem quero mais contar”, falou o ator.

Assunto de debate

O tema em questão surgiu quando entrevistador e convidado abordaram questões sobre sexualidade durante a presença do ator no podcast. Em declaração, Gianecchini afirmou que: “Sexualidade passa por muitas coisas, passa pela questão de afeito, é contraditória, demora a se entender, e as pessoas perdem muito tempo querendo falar da sexualidade do outro”.

Em seu relato, ele ainda aproveitou para desabafar sobre comentários referentes a sua sexualidade: “Você não reescreve a sexualidade de ninguém, você não sabe o que se passa na vida das pessoas. As pessoas ficaram falando a vida inteira sobre a minha sexualidade. Antes era porque eu não saia do armário. Agora, eu saí do armário. Aí falam que ‘usufruiu da vida de hétero e agora tá querendo lacrar’. Cara, como assim?”.

O ator ainda revelou não ter mais paciência com determinadas coisas que vem acontecendo: “A sexualidade é minha, quem conta sou eu, isso se eu quiser contar. Eu não aguento mais, as pessoas ainda me cobram para sair do armário”.