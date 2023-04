Após invasão, Mirella Santos resgata bolsas de grife: “Vamos recuperar o que falta”

Após ter a casa invadida na última sexta-feira (7), Mirella Santos conseguiu recuperar alguns dos itens que foram roubados.

Seu marido Wellington Muniz, mais conhecido como Ceará, publicou uma série de stories na tarde desta sexta-feira (14) mostrando a esposa reconhecendo as bolsas de grife recuperadas no Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil (Deic).

“Eu agradeço o carinho de vocês e o foco”, disse Ceará aos investigadores do departamento.

“Vamos recuperar o que falta”

Ao lado de Mirella, o marido disse que estava muito feliz em recuperar parte do objeto, e disseram que agora falta recuperar o que falta.

LEIA TAMBÉM: No aniversário de 41 anos de Paolla Oliveira, Diogo Nogueira se declara: “Quase me matou no primeiro olhar”

“A investigação não acabou ainda. Tem muita gente reunida aqui no Deic porque a gente encontrou as bolsas da Mirella mas a gente vai chegar nos outros pertences”, comentou Ceará.

Após invasão, Mirella Santos recupera bolsas de grife: “Vamos recuperar o que falta” Imagem: reprodução Instagram (oceara)

Mirella Santos e Ceará têm casa em São Paulo invadida durante viagem: “Ralei muito para conquistar minhas coisas”

Em stories gravados no carro ao lado do marido, Mirella desabafa aos seus seguidores, dizendo que ralou muito para conquistar as coisas e que agora levaram os seus pertences.

“Eu tive a pior Sexta-feira Santa da minha vida, Deus que me perdoe. [...] No final de semana a gente foi para um hotel fazenda, que vocês puderam acompanhar tudo em família, e arrombaram a minha casa, entraram na minha casa, em São Paulo. Roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito, muito. Eu vim de família simples, eu ralei muito para conquistar as minhas coisas, eu sei como é difícil, porque nada foi fácil para gente”, desabafou Mirella.

LEIA MAIS:

⋅ Eliezer revela dinâmica com Viih Tube após bebê chegar em casa

⋅ Shakira não quer deixar nada para Piqué: a história por trás da árvore que tirou da antiga casa

⋅ Veja quanto custa o carro de luxo que Ludmilla deu de presente para sua esposa: “Sonhei tanto com isso”