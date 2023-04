Mirella Santos e Ceará têm casa em São Paulo invadida durante viagem: “Ralei muito para conquistar minhas coisas”

Em vídeos que aparenta estar aos prantos, a influenciadora digital Mirella Santos, esposa do comediante Ceará, revelou nesta segunda-feira que teve a sua casa invadida enquanto passava o feriado fora da cidade.

“Pior sexta-feira Santa”

Em stories gravados no carro ao lado do marido, Mirella desabafa aos seus seguidores, dizendo que ralou muito para conquistar as coisas e que agora levaram os seus pertences.

“Eu tive a pior Sexta-feira Santa da minha vida, Deus que me perdoe. [...] No final de semana a gente foi para um hotel fazenda, que vocês puderam acompanhar tudo em família, e arrombaram a minha casa, entraram na minha casa, em São Paulo. Roubaram todos os nossos pertences, coisas que a gente trabalhou muito, muito. Eu vim de família simples, eu ralei muito para conquistar as minhas coisas, eu sei como é difícil, porque nada foi fácil para gente”, desabafou Mirella.

Enquanto fazia o desabafo, Wellington Muniz, o Ceará, tentava acalmar a esposa: “Você está bem, você está viva, eu estou vivo”.

O humorista também explica que o mais importante é que a família não estava em casa no momento do ocorrido e diz que irá divulgar as imagens da invasão.

“O mais importante é que a gente não estava em casa, que nós estamos sã e salvos aqui, foi furto, não foi roubo a mão armada, não fizeram pressão psicológica nem em mim e nem na Valentina e a gente as imagens da hora que eles entraram e vamos mostrar”, disse Ceará.

Crime foi descoberto no sábado

Ainda segundo os stories publicado por Mirella, a família soube do ocorrido logo no dia seguinte, no sábado, mas foi solicitado que eles não divulgassem nada.

“Isso aconteceu na sexta-feira. Eu vim aqui sábado de manhã, não falei para ninguém, não postei, porque foi a pedido de um profissional. Depois eu vou mostrar pra vocês o que realmente aconteceu. Tem imagens deles entrando pela garagem, levaram cofre”, continuou o humorista.

