Imitação perfeita de Beatriz, do BBB 24, viralizou a filha de Mirella Santos

Valentina, filha de Mirella Santos e do humorista Wellington Muniz, o Ceará, mostrou que herdou o talento ao imitar a ex-BBB Beatriz Reis nas redes sociais. O vídeo está na lista de virais do momento!

O talento da menina de 9 anos é tão grande que a mãe influenciadora faz questão de enaltecer. Em conversa com a Quem, Mirella deixa claro que já percebe que a filha pode crescer usando o humor.

“Me surpreendo! Ela tem esse talento de imitar, é muito observadora e rápida”, disse a famosa, que ganhou mais visibilidade ao participou da 1ª temporada do reality show A Fazenda, em 2009.

Segundo a dançarina, mesmo sendo filha do humorista Ceará, dentro de casa Valentina não é estimulada a fazer imitações: “É algo dela, não é a gente que estimula. É natural, ela é muito espontânea”, afirmou a famosa para a publicação.

Ex-BBB Beatriz viralizou com outros famosos

As imitações da participante do BBB 24 não viralizaram apenas com Valentina. Outros famosos, inclusive do elenco da novela Renascer, dominaram as redes sociais durante os 100 dias de reality show.

No Instagram, Livia Silva, Theresa Fonseca, Marcello Melo Jr. e Renan Monteiro viralizaram ao imitar Beatriz Reis no intervalo das gravações da novela das 21 horas.

O vídeo curto deixou sua principal rede e foi postado em outras plataformas por anônimos que se divertiram. Mas, entre todos, a web destacou Marcello Melo Jr, que vive um dos filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira): “Como que pode, em 12 segundos, o Marcello ser extremamente carismático?”, questionou um fã ao repostar o vídeo viral no X, antigo Twitter.

A beleza do ator também foi comentada pelos fãs. O galã da novela Renascer foi chamado de “gostoso” e “lindo”, elogios que também são escritos nas publicações feitas nos perfis oficiais do famoso nas redes sociais.