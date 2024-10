3 filmes apaixonantes para curtir o Halloween na sala de casa

O Halloween é uma das festas mais comemoradas nos Estados Unidos e ganha cada vez mais força por aqui, mas há quem prefira aproveitar o Dia das Bruxas assistindo um desses três filmes na sala de casa, comendo seus doces e pipocas.

ANÚNCIO

‘Abracadabra’ (Hocus Pocus)

As bruxas figurinhas carimbadas do Halloween e ‘Abracadabra’ (1993) é o clássico filme para quem quer relaxar depois do trabalho. Na trama, três irmãs do século 18 ressuscitam em Salem, Massachusetts (EUA), do século 20.

Winnie (Bette Midler), Sarah (Sarah Jessica Parker) e Mary (Kathy Najimy) foram banidas há 300 anos devido à prática de feitiçaria, mas agora elas estão dispostas a tudo para garantir sua juventude e imortalidade.

Leia também:

‘A Noiva Cadáver’ (Corpse Bride)

Tim Burton é um dos mestres deste estilo de longa e a ‘A Noiva Cadáver’ (2005) é um daqueles que dá para assistir sozinho, com amigos e com os filhos.

Na trama acontece numa vila europeia do século 19, onde Victor Van Dorst (Johnny Depp) morre e acidentalmente acaba tendo que se casar com a noiva cadáver (Helena Bonham Carter), que o leva para conhecer a Terra dos Mortos, um lugar bem mais animado do que sua cidade no mundo dos vivos.

‘A Casa Monstro’ (Monster House)

Disponível na Netflix, a animação do diretor Gil Kenan conta a história de uma casa mal-assombrada que ganha vida e assusta as crianças do bairro.

No filme de 2005, DJ Walters (Mitchel Musso) tem 12 anos e acredita que há algo de estranho na casa do senhor Nebbercracker (Steve Buscemi) e, na véspera do Dia das Bruxas, ele e seu amigo Chowder (Sam Lester) deixam que a bola de basquete cair no terreno e acabam indo até lá.